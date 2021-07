ASSE evalúa crear registro de funcionarios no vacunados para hacerles testeos regulares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, aseguró que no se exigirá al personal de la salud estar vacunados contra el coronavirus, pero indicó sí podría obligatorio que aporten sus datos para agregar a un registro de todos aquellos que no están inmunizados para luego hacerles testeos.



"En ASSE estamos pensando en ver si podemos aplicar que los funcionarios nuestros que no se vacunen tengan una serie de hisopados regulares", expresó el jerarca este miércoles en rueda de prensa y aseguró que algo similar ocurre en Israel "que hisopa cada tanto tiempo a personas no vacunadas".



Realizar testeos regulares, explicó Cipriani, es una de las disposiciones que los trabajadores que no quieren vacunarse posiblemente tengan que seguir, pero también deberán continuar con el resto de las medidas, como mantener el uso del tapabocas. "Nosotros tenemos que velar por la seguridad de los pacientes", dijo.



La idea de realizar un registro ya fue implementada en los estudiantes de Medicina que no se dieron las dosis contra el COVID-19 y que la semana pasada comenzaron las prácticas presenciales. De esta manera, indicó, se busca estimularlos a que se vacunen.



"Con ese uno a uno iremos trabajando. Vamos a estimular y pedimos a todos los estudiantes conciencia con ese tema", dijo el presidente de ASSE en ese momento.

Número de pacientes en ASSE

El jerarca aseguró que al momento hay 70.000 pacientes que están en la administración y que, al mismo tiempo, también se encuentran en otro prestador. "Hoy en día, es una desgracia tener que decirlo así, no tenemos claro el número de pacientes" que están afiliados en ASSE, expresó.



El dato surgió en base a una auditoría en la que se detectó que "desde octubre del año pasado no se le envían a ASSE los pacientes que tienen un prestador privado por Fonasa, cuando van por un trabajo y se asocian a una institución".



"Recién nos mandaron esto en junio", dijo Cipriani y agregó: "Ya estamos trabajando, estamos corrigiendo, ya hicimos los cambios de funcionarios que había que realizar por no cumplir esa tarea y en breve vamos a estar publicando de una manera oficial el número total de pacientes".



Por otra parte, el jerarca indicó que el dato de que ASSE aumentó 137.400 pacientes "no es real" y explicó que el 8 de junio del año pasado, en los padrones de la administración se incrementaron más de 85.000 usuarios.



"Esto nos llevó a hacer una auditoría de todo ese proceso, que la hicimos de una manera muy rápida, y encontramos que desde Afiliaciones de ASSE y desde Sistemas de Información ese mismo día aumentaron todos esos usuarios porque cambiaron un criterio que era que antiguamente se daba de baja cada tres años y después no se les dio más de baja", explicó.



Por tanto, dijo Cipriani, esos pacientes efectivamente son de ASSE, pero en el momento en que asumieron las nuevas autoridades "había un subregistro", aseguró.