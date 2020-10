ASSE descarta cerrar las colonias psiquiátricas y plantean bajar su población

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas que sufren algún tipo de trastorno mental. Así lo dijo el ministro de Daniel Salinas durante la conferencia que brindó en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado ayer.

Allí Salinas se refirió a los efectos de la pandemia en el plano de la salud mental y planteó que era una ocasión para rever la “actitud. La pandemia de COVID-19 desnudó la importancia que tiene la salud mental. No hay salud integral sin una salud mental. La pandemia afectó a todas las personas de diferentes maneras”.

En 2015 el gobierno de Tabaré Vázquez envió al Parlamento el proyecto de Ley de Salud Mental, que fue aprobado, y dispuso “garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes” con “una perspectiva de respeto a los derechos humanos”. El gobierno actual incluyó en la Ley de Presupuesto 375 millones de pesos anuales para ponerla en marcha, a lo que se suman otros 50 millones de pesos para contratar operadores terapéuticos y 18.000 millones para gastos de funcionamiento. De allí, 7 millones de dólares son para la reestructura del Hospital Pasteur.



Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dijo a El País que el plan que proponen para implementar la ley tiene como primer punto duplicar las horas de psiquiatría y añadió que en los últimos años se perdió 30% de las horas.



El segundo paso es la desmanicomización: “La ley dice que a los pacientes con patologías mentales hay que internarlos en una unidad polivalente, es decir, en un hospital general, sobre todo por su seguridad”, explicó Cipriani. Para esto se necesitan 150 camas en la zona metropolitana y lo harán sumando 70 camas en el Hospital Pasteur, 70 en el Saint Bois y 10 en el Hospital de Canelones.



Respecto a la continuidad o no de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, Cipriani sostuvo: “Hoy tenemos 600 pacientes en ambas y lo que pretendemos es disminuir ese número. Calculamos que en este quinquenio podemos sacar a unos 200 pacientes. Pero no las vamos a cerrar. Hay una población que vive allí que no tiene donde reubicarse, hay que gente que en su momento pasó del INAU a una colonia y está muy institucionalizada, eso es una realidad. Lo que no vamos a hacer es ingresar más pacientes”.



A su vez, plantean la reparación del Vilardebó y su transformación en hospital judicial. “Tenemos un gran debe en Uruguay con eso. En promedio hay 100 pacientes por mes judicializados, es decir, que el juez decide su internación. Y eso es un problema actual en el Vilardebó, porque hay pacientes judiciales con pacientes que no son judiciales”.



Las últimas dos etapas de la reestructura para aplicar la ley tienen que ver con la creación de casas de medio camino y de casas asistidas.