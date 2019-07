ASSE creará sistema nacional de ambulancias para evitar peligro en traslado de pacientes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ya lo había anunciado el año pasado en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el servicio de ambulancias de hospitales del interior del país, sin embargo, fue la muerte de un paciente en Fray Bentos, Río Negro lo que volvió a colocar el tema en la agenda de las autoridades de la salud.

Es que esta semana finalmente el directorio encabezado por su presidente Marcos Carámbula se reunirá para intentar buscar una solución a los traslados de emergencia en todo el país. Este miércoles las autoridades evaluarán realizar un llamado para implementar un servicio nacional de ambulancias.



La semana pasada la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) advirtió a ASSE y al Hospital de Fray Bentos, que se vulneraron los derechos de un paciente que murió en una ambulancia, y se incurrió en irresponsabilidad luego de que un hombre de 78 años muriera tras no recibir asistencia médica en la unidad de transporte que respondió a su llamado de auxilio y no contaba con el personal de salud adecuado.



La Institución recibió el 25 de septiembre del año pasado una denuncia presentada por el hijo del paciente, en la que contó que en la madrugada del 20 de agosto de 2018, su padre de 78 años habría padecido un infarto.



A raíz del hecho, la madre del denunciante solicitó asistencia al Hospital de Fray Bentos informando lo que ocurría. Según el interesado, la ambulancia habría llegado a los 7 minutos de realizado el llamado, sin personal médico ni de enfermería, y no contaba tampoco con un desfibrilador ni equipo mecánico.



De acuerdo al documento, al lugar concurrió el chofer de la ambulancia que solo pudo tomarle el pulso a su padre. El hermano del denunciante ayudó al chofer a subir al paciente a la ambulancia y lo acompañó al centro. Minutos más tarde, antes de llegar al hospital, el hombre falleció.



“Nosotros hemos recibido la recomendación a partir de una situación dolorosa que mucho lamentamos. Cumpliremos con lo que la Institución de Derechos Humanos nos pide para Fray Bentos, en primer lugar la reunión con la familia naturalmente y en segundo lugar el equipamiento en las ambulancias comunes, más que nada equiparlas con cardiodesfibriladores que ayuden en circunstancias de riesgo de vida”, expresó el presidente de ASSE, Marcos Carámbula.

Marcos Carámbula, presidente del directorio de ASSE. Foto: Archivo El País.

Paralelamente, el jerarca señaló que “vamos a buscar en Fray Bentos, en una coordinación de servicios imprescindible, resolver los traslados de domicilio. La normativa aún no está reglamentada y así se lo planteamos a la Institución de Derechos Humanos, en cuanto a que debemos tener un ámbito en el Ministerio de Salud no solo para el prestador público sino también para el privado”, consideró el titular de ASSE que también confirmó que “está resuelta la base” para hacer el llamado a un sistema nacional de traslados especializados.



En septiembre del año pasado, ASSE anunció en pleno almuerzo de ADM que llamaría a una licitación para cubrir el servicio de ambulancias en todo el país como parte de una reforma del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) 105, en medio de denuncias de conflictos de intereses en los contratos de empresas de ambulancias de exdirectores o funcionarios del organismo con hospitales públicos.



En aquel entonces Carámbula dijo que el organismo “fortalecerá” la red de ambulancias en todo el país, una medida que se implementará a través del mejoramiento de la central de coordinación que monitorea el sistema, el fortalecimiento del área metropolitana y la realización de un llamado público a empresas de traslados para llegar a ciudades y departamentos en los que “tenemos dificultades por su distancia o locación”.



El objetivo de las autoridades es “darle una cobertura en tiempo, con la calidad necesaria para un traslado especializado y naturalmente con un precio de referencia a nivel nacional, superando algo que nos preocupa desde el principio que son los temas de conflicto de intereses”, apuntó.



Carámbula también indicó que se “procurará resolver los temas específicos para Río Negro, el directorio considerará el miércoles, después de haber trabajado arduamente todo este tiempo, el sistema de traslado a nivel nacional, haciendo un llamado para tener una cobertura que nos de tranquilidad” refirió. Recordó que en el área metropolitana ya está funcionando un centro operativo en el SAME 105 y que para el resto del país será mediante la complementación público privada. “El objetivo es generar una respuesta lo más racional e integral posible, sabemos que ASSE está tomando medidas al respecto”, dijo sobre este mismo tema el ministro de Salud, Jorge Basso.