ASSE cesó “sin explicación” a director del Hospital de Mercedes

Este miércoles el director del Hospital de Mercedes, César Cresci, fue cesado de su cargo tras una decisión del directorio de ASSE y no recibió ninguna explicación al respecto, según supo El País a través de fuentes locales.

Cresci se encontraba en su oficina cuando recibió una llamada de la directora de la Región Oeste de ASSE, Marianella Mures, que le notificó que ya no continuaría en el cargo. Mures le informó que la decisión había venido “desde arriba”, específicamente desde el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).



Por su parte, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo ayer en rueda de prensa que Cresci es un “excelente profesional”, pero “la gestión de los proyectos grandes” últimamente los lidera la subdirectora del Hospital de Mercedes, Carolina Dörner, quien ahora asumirá el cargo de directora. Consultada al respecto, Dörner prefirió no hacer comentarios, aunque aclaró que le consta que el cese de Cresci “no se vincula a su gestión” al frente del centro de salud.



El portal Agesor, un medio local del departamento de Soriano, publicó ayer que la desvinculación del médico como director del hospital tiene que ver con una “lucha de poder interno” entre las autoridades del hospital, principalmente la subdirectora y la directora adjunta. El País no logró confirmar esta versión.

El cargo de Cresci es catalogado como “de confianza” dentro de la administración y “siempre estuvo sujeto a la posibilidad de ser cesado si así lo determina el directorio”, indicó a El País una fuente de ASSE. En este caso, el médico es militante de la lista 9000 del departamento de Soriano, que en lo nacional responde a la lista 404, encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou.



El País se contactó con integrantes del directorio de ASSE, pero prefirieron no hacer declaraciones al respecto.



Por su parte, Cresci publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook: “Toca seguir el camino, volver al consultorio o a donde toque desempeñarme, volver a ejercer como médico, algo que amo profundamente y que se me ha limitado bastante en este tiempo. Al equipo de la dirección que sigue, desearles éxito, ponerme a la orden para lo que haga falta y ojalá en breve se puedan inaugurar más y mejores obras”.