ASSE cesó a otro director en el Hospital de Rivera

Las cajas —de medicamentos y bolsas de pañales— venían para la cárcel de Carancho en Rivera", admitió en abril ante la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de la Salud del Estado (ASSE) en el Parlamento, Graciela Oneto, una funcionaria del Hospital de Rivera que denunció presuntas irregularidades en el centro de salud.

La situación sumada al "descontrol" y atrasos en los estudios médicos que denunciaron en agosto funcionarios del hospital al directorio de ASSE, promovieron —según al menos tres fuentes consultadas en el centro de salud— que el presidente del directorio del organismo, Marcos Carámbula, firmase el viernes pasado la destitución del director del centro de salud, Lorenzo Cobas.

No obstante, en ASSE, explicaron a El País que el motivo del cese no es ese, sino que fue porque se lo designó en una nueva función.

El gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, dijo ayer a El País que "esto —las denuncias— no tiene relación, lo que no quiere decir que no se vayan a atender". Rodríguez señaló que no se descarta iniciar una investigación administrativa sobre el funcionario.

Cobas, que ocupó el lugar que dejó vacante el exdirector comunista Andrés Toriani —cesado por ASSE en agosto de 2017 tras una serie de irregularidades en los pagos a más de 60 médicos—, pasará a desempeñar funciones en un cargo intermedio entre el hospital y la Red de Atención Primaria (RAP), según confirmó El País. Rodríguez señaló que "lo que estamos intentando solucionar en Rivera es un problema de coordinación de enlace, de que se lo nombra como responsable de enlace entre la RAP, y el Hospital de Rivera. Tenemos la necesidad de achicar las listas de espera, solucionar fuera del hospital muchas cosas que se podrían dentro y para eso, se decidió aprovechar la experiencia de Cobas", acotó.

Toriani divide a los funcionarios La salida del exdirector del Hospital de Rivera —el comunista Andrés Toriani—, cesado en agosto de 2017 por el entonces directorio del organismo por una serie de irregularidades en los pagos a más de 60 médicos, sigue dividiendo a los funcionarios en el centro de salud que ahora cruzan denuncias por falta de pañales, medicamentos y colchones del hospital para ser utilizados en emprendimientos de funcionarios. Hoy, a un año y dos meses de la salida de Toriani, el directorio de ASSE vuelve a cesar al titular del hospital, Lorenzo Cobas. La decisión responde a que el jerarca pasará a desempeñarse en un cargo intermedio entre el centro de salud y la Red de Atención Primaria (RAP) en Rivera. Sin embargo, para varios trabajadores del hospital, los motivos fueron realmente otros.

Según la resolución del cese dispuesta por ASSE, a la que accedió El País, Cobas estaba contratado por la Comisión de Apoyo del Programas Especiales de ASSE, una situación que para muchos es irregular, incluso en el Ministerio de Salud Pública (MSP) porque entienden que el titular de un centro de salud no puede percibir más de un salario a la vez. En la secretaría de Estado señalaron: "Me llamó la atención que lo hayan echado por eso. En ASSE se enteraron que el director tenía otro contrato con la Comisión de Apoyo local", lo que no puede ocurrir, acotó. Según supo El País, Cobas también ocupa un cargo en la cárcel de Carancho en Rivera.

La decisión de ASSE de cesar al jerarca ocurre después de que los funcionarios de la comisión interna del hospital denunciaran "atrasos en las consultas y en las tomografías". Pero también ocurre tras la denuncia que realizó en abril en la comisión investigadora de ASSE, la funcionaria Graciela Oneto al ser consultada por el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio.

—¿Es cierto que desaparecieron del hospital cajas de medicamentos y bolsas de pañales? ¿Dónde fueron destinadas? ¿Hubo algún responsable de eso?

—Las cajas venían para el Carancho (NdeR: cárcel de Rivera).

—¿Cajas de pañales para la cárcel?

—No. Los pañales desaparecieron y fueron a la casa de algunos funcionarios del Carancho y estaban ahí.

—¿Y hubo gente procesada por eso?

—No; no hubo gente procesada.

Por su parte, la integrante de la comisión interna del Hospital de Rivera, Graciela Bertoche, explicó a El País que "se denunciaron los atrasos que se han generado en la parte de las consultas y en los estudios como de tomografía, resonancia magnética y la falta de personal". Por otro lado, los funcionarios le denunciaron al directorio en agosto que "el director no respetó los llamados". Explicó que "nosotros tenemos una política de que todo debe decidirse en el llamado y respetarse".

El collar de irregularidades previas en el Hospital de Rivera quedó al descubierto tras una serie de pedidos de informes del diputado blanco Martín Lema. En noviembre de 2016 la gerencia general empezó a indagar sobre el incremento de montos de contratación de la Cooperativa Centro Médico Odontológico Cuaró (Cemoc), integrada por funcionarios del centro de salud.

Lo primero que identificó Toriani al asumir en su cargo en 2012 fue la falta de personal y tuvo una idea: con lo que se invertía en el mutualismo contrataría a los especialistas que necesitaba. En el departamento no había suficientes profesionales y la única manera que tenía de convencer a los médi-cos de que se mudaran allí era pagándoles más. Los salarios sedujeron a varios especialis-tas, que se instalaron en Rivera. La situación es investigada por la Justicia de Crimen Organi-zado junto a otras causas tras el trabajo de la comisión investigadora.

