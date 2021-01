ASSE tiene un 40% de camas de CTI libres y Cipriani dice que colapso por el COVID-19 "está lejos"

Ante el temor que genera la posibilidad de que el sistema público de salud no logre cubrir la atención requerida por los pacientes contagiados con COVID-19, el presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, transmitió tranquilidad, primero a los integrantes de la comisión de salud del Senado, y luego a la población en general. “Hoy la terapia intensiva de ASSE tiene una ocupación por debajo del 60%, por lo que no hemos colapsado. Con el aumento de camas que estamos teniendo, estamos lejos en este momento de poder colapsar”, aclaró Cipriani en conferencia de prensa.

El presidente de ASSE fue convocado a la comisión a pedido de los legisladores del Frente Amplio. La senadora Sandra Lazo (MPP) informó que la intención de la convocatoria fue transmitir “la preocupación de la población sobre la evolución y el seguimiento de la pandemia, desde el punto de vista epidemiológico y de los testeos”.

En ese marco fue que Cipriani destacó el aumento en la cantidad de camas y de las posibilidades de testeos dentro del sistema público. “Tenemos que aumentar la capacidad de testeo para poder diagnosticar de forma rápida y aislar al paciente”, respondió el presidente de ASSE.



“Desde ASSE se están instalando equipos automatizados, robotizados, que permiten quintuplicar la cantidad de testeos que tenemos”, respondió Cipriani ante la consulta de la prensa.

El jerarca informó que los seis equipos se instalarán en los hospitales de Paysandú, Tacuarembó, Pasteur, Maciel, en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), y en el Pereira Rossell. “Esto hará aumentar los estudios de 100 por día que hoy en día se están realizando en cinco laboratorios de ASSE, llevarlos a producir en el orden 2.500 o 2.600 estudios por días”, indicó y agregó que el objetivo es tener los resultados en 48 horas.

Los hospitales en los que se instalarán los equipos automatizados fueron seleccionados “estratégicamente”, dijo Cipriani. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el intendente de Rivera, Richard Sander, pidieron a Cipriani mejorar la capacidad de testeo en esa región, y en base a esa solicitud eligieron poner en marcha el equipo robotizado en Tacuarembó, que está a 111 kilómetros de la ciudad de Rivera. “El hospital de Tacuarembó ya tenía la estructura y todos los técnicos”, agregó el presidente de ASSE.

Además, este refuerzo en el procesamiento de los test permitiría a ASSE a “apoyar” al sector privado.



Por otra parte, el jerarca confirmó que los cuatro “ultrafrezzers” para mantener las vacunas contra el COVID-19 que compró Uruguay llegarán al país desde Estados Unidos “alrededor” del 4 de febrero.

Unidades de CTI.

ASSE publicó un llamado a un curso de capacitación de especialistas para colaborar en las Unidades de Medicina Intensiva para estar preparados ante un eventual aumento de internaciones de personas con COVID-19. Frente a esto, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Federación Médica del Interior (FEMI) y la Sociedad Uruguay de Medicina Intensiva (SUMI) manifestaron su “disconformidad” en un comunicado. Este lunes, todas las partes tuvieron una reunión.

Después del encuentro, Cipriani, contó en rueda de prensa que la reunión fue “muy buena”. Además, afirmó que “tal vez” debió ocurrir previo a que el prestador estatal emitiera el comunicado.



El jerarca retomó ayer el tema. “Se están anotando en Recursos Humanos de ASSE y junto con la Cátedra de Facultad de Medicina se están preparando los planes de capacitación”, informó Cipriani, quien aclaró que ningún CTI puede funcionar sin intensivistas, y que los anestesistas y cardiólogos convocados en el llamado están solo para “apoyarlos”.

Federación de la Salud no fue recibida y se quejó

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, fue ayer al Parlamento, pero no fue recibido. “Nosotros fuimos convocados a reunirnos con la Comisión de Salud del Senado el día 21 (de enero). Posteriormente se nos llamó para el día 27. Pero resulta que llegamos hoy a la reunión y se nos informa que no estamos en agenda y que el presidente de la comisión, el senador Guido Manini Ríos, resolvió que nos van a recibir el 10 de febrero”, explicó Bermúdez en rueda de prensa.



Además, el dirigente aseguró que están “preocupados por el tema de las vacunas” y que era uno de los motivos por los que quería participar de la comisión. “La discusión para nosotros no es la obligatoriedad de la vacuna, sino cuál es la vacuna y cuántas hay”, agregó.



Sandra Lazo, senadora frenteamplista, informó que Manini justificó la postergación del recibimiento de la FUS en que es preferible preparar la reunión con el gremio.