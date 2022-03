ASSE busca reflotar un proyecto del MSP tras la muerte de una niña en Rivera por falta de traslado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sector público de la salud en el interior tiene problemas propios, que no se suelen ver tanto en la capital. Ejemplo de esto son la falta de recursos humanos y las deficiencias en los traslados de pacientes. Prueba de esto es lo que pasó la semana pasada en Rivera, cuando una niña de ocho años falleció mientras esperaba ser trasladada a Montevideo para recibir la atención correspondiente.

A partir del caso, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa y en las próximas horas se reunirá con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para “afinar detalles” con respecto a cómo debería llevarse adelante el traslado de pacientes por vía aérea. “Ahora se está buscando la manera correcta de instrumentar el tema del traslado aéreo entre varias instituciones. Tenemos claro que hay carencias. Los equipos están buscando una solución”, indicó el adscripto a la dirección de ASSE, Mario Torales.



ASSE informó en la tarde del miércoles el fallecimiento de la niña, de 8 años de edad, “con diagnóstico de tumor mediastino”, que se dio “al sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras aguardaba para ser trasladada al Hospital Pereira Rossell de Montevideo”.



“Se coordina traslado aérea con la Fuerza Aérea Uruguaya para el martes 1° a la hora 3:30, el cual no puede concretarse porque a las hora 4:15 se avisa desde el Aeropuerto de Carrasco que el avión tuvo un desperfecto, por lo que se regresa al aeropuerto, no pudiendo hacerse efectivo el traslado. Al no contarse en todo el departamento de Rivera con ambulancias de traslado pediátrico especializado, se coordina a través de SAME 105 en Salto con una unidad de traslado especializada privada”, añade el comunicado.

Pero no se llegó a tiempo, después de las 10:30 la niña padeció un paro cardiorrespiratorio, “constatándose el fallecimiento” a las 14:40. Una doctora intentó reanimarla durante más de una hora, según supo la semana pasada El País.



Una fuente de ASSE en Rivera remarcó ayer a El País que las deficiencias para los traslados por vía terrestre “son la cara más visible” de un problema que mostró sus peores consecuencias.

Deficiencia.

En el sector público, el servicio de SAME 105 es el encargado de la coordinación y “se manda al paciente a donde se puede”, señaló Torales. Sin embargo, comúnmente “se recurre a ambulancias privadas” porque las de ASSE no suelen estar disponibles.



A 200 km de Montevideo, en la ruta 8, hay una falta de cobertura total en cuanto a las ambulancias de ASSE. En el caso de haber un accidente allí, la policía caminera es la única con capacidades de llegar al lugar. En el norte del país este tipo de “baches” son aún mayores, porque la oferta privada también es menor, y las emergencias móviles no siempre llegan a los destinos para atender a los pacientes traumatizados o que sufren complicaciones debido a una patología, como ocurrió en Rivera.

Por su parte, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo en conferencia de prensa tras lo ocurrido con la niña de 8 años que “específicamente en Rivera” hay un “problema estructural” de los traslados pediátricos. “No tenemos en la localidad ambulancias especializadas pediátricas”, confesó. En tanto, aseguró que esta situación no es exclusiva de ese departamento y que se da también en otras localidades del interior.



El jerarca recordó que ASSE tiene un acuerdo con la Fuerza Aérea Uruguaya para los traslados “específicamente en pediatría”. Y que este se hizo más que nada por la situación de la región norte.

Proyecto.

Cuando asumió Daniel Salinas en el MSP, uno de los primeros proyectos en que se trabajó llevó por nombre “Rescate”. Incluso, este se presentó en el plan de presupuesto quinquenal. Sin embargo, no llegó a buen puerto, dijo a El País el asesor de la Dirección General de Coordinación del MSP, William Baptista. Esta idea, luego de lo sucedido con la niña de ocho años, podría reflotarse.



El proyecto que no vio la luz tiene un costo de US$ 10.000.000 al año y requiere de fondos de los ministerios de Salud, Defensa y Economía. “No es un costo tan alto considerando todos los beneficios que tendría”, sostuvo Baptista.



El objetivo detrás de la creación del plan Rescate fue “generar un sistema de respuesta para las emergencias en todo el país, para así dar cobertura en los lugares alejados, con poca accesibilidad, incluyendo los accidentes que ocurren en rutas o caminos”, indicó el asesor del MSP.

El proyecto no fue pensado únicamente para ASSE, sino para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).



“El gran problema ahora es que todo se prepara en el momento en que hay un llamado de emergencia. Cuando esto pasa, entonces, puede ser que haya un avión disponible o no”. La idea del MSP implicaba “tener un equipo destinado solamente para eso que esté siempre disponible”, explicó Baptista.



El proyecto es similar a otro que el actual subdirector de la Red de Atención Primaria (RAP) de Tacuarembó, Jonathan Contardi, elaboró y presentó en 2015 al gobierno de Tabaré Vázquez.



“Lo presentamos a diferentes organismos del gobierno anterior y también al de (José) Mujica. Llegamos a tener cuatro helicópteros que se trajeron al país a través de una empresa privada porque, veíamos que había una necesidad, y un empresario puso el dinero para eso en el año 2015. Como no hubo respuesta, la empresa perdió mucha plata y hoy se usan en el rubro forestal”, indicó Contardi.

Al igual que el proyecto del MSP que trabaja con helicópteros, el plan de Contardi incluía tres “bases” aéreas en el norte, el oeste y el sur del país para poder “dar la respuesta necesaria en todos los puntos posibles”. El actual jerarca de la ASSE en Tacuarembó, subrayó: “El helicóptero tampoco es mágico, pero sí permite cubrir una región más amplia”.



Ahora, tras el incidente en Rivera, con los nuevos encuentros previstos entre las autoridades de la cartera y de ASSE “es posible” que se vuelva a considerar el proyecto Rescate, “o quizá se llegue a otra solución” similar, dijo el asesor del MSP.