ASSE aseguró que Hospital de Melo "estaba en condiciones" de realizar traslado de embarazada

Continúa la polémica por el caso de una madre con un embarazo de 41 semanas considerado de alto riesgo que debió trasladarse desde Melo (Cerro Largo) hasta Montevideo en taxi para poder dar a luz a su hija. Su viaje salió $16.000, que fue pagado entre ella y sus allegados, pero este monto será reintegrado por la Gremial Única del Taxi en la mañana de este viernes.

En la tarde de este jueves, Gabriela Medina, gerenta interina de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), indicó que de acuerdo a una investigación primaria, la decisión de traslado de la madre por sus medios no fue recomendada por el Hospital de Melo. Por otro lado, dijo: "No tenemos responsabilidades", y que el traslado se debió una decisión del ginecólogo que ella visitó de manera particular (también era quien en la atendía en ASSE). Ahora, el organismo inició una investigación administrativa sobre este caso.

Según narró la autoridad de ASSE, el 31 de diciembre a las 18:44 la madre se presentó en la puerta de emergencia del Hospital de Melo. Allí fue atendida por una médica de guardia, quien consultó con el ginecólogo de retén quien dijo que la conocía, y que horas antes le "había realizado en ese mismo día, unas horas previas, una consulta particular, fuera de ASSE, donde le había realizado un pase para el Hospital Pereira Rossell", indicó Medina.

La mujer dijo que desde hacía una semana se realizaba controles diarios en el hospital porque sentía que su hija se movía menos de lo normal. El martes 31 de diciembre decidió realizarse una ecografía pero, según contó, en el hospital no había nadie para hacérsela. "Tuve que pagar particular y en esa ecografía se vio que había algo extraño sobre la pelvis de mi hija", aseguró.

La mujer había narrado que tenía que viajar a Montevideo porque en el lugar no contaban con los elementos necesarios para atenderla. "Me dieron el pase y todo, pero me dijeron que por mis medios yo me tenía que trasladar porque no creían que una ambulancia pudiera traerme", contó.

En tanto, el ginecólogo, según los datos primarios que informó este jueves ASSE, le planteó a la médica de guardia que "no" se trataba de una urgencia y que no estaba en riesgo la vida ni de la paciente ni de la bebé. Por ello, "le indicó el ingreso de la paciente a la maternidad del Hospital de Melo y que al día siguiente, el 1° de enero de 2020, él mismo le iba a coordinar el traslado en tiempo y forma", dijo Medina.

"Cuando la médica de puerta le comunica a la paciente la decisión que habían tomado el ginecólogo de guardia de retén de ingresar a la paciente a la maternidad y coordinarle al otro día el traslado la paciente toma la decisión en ese momento de retirarse por sus propios medios", informó Medina.



Allí fue cuando ella viajó a Montevideo en taxi.



Sobre el traslado, Medina precisó: "Queríamos aclarar que de haberlo necesitado el traslado en ese momento, el Hospital de Melo estaba en condiciones de realizarlo, ya sea por recursos propios o contratados".



En la conferencia de este jueves participó Leonel Briozzo, jefe del Departamento Médico Obstétrico del Hospital Pereira Rossell. Cuando fue consultado sobre si entendía que era necesario dicho traslado, señaló: "Yo restrospectivamente mirando el caso, hasta ahora lo que se ha analizado no veo ningún motivo para hacer un traslado a Montevideo de una paciente en estas condiciones. Se podría haber atendido perfectamente en cualquiera de las maternidades porque había que inducir un parto monitorizado y tener un equipo disponible. No sé si había disponible o no en Melo, pero si tuviera podría haberse atendido en cualquiera de las maternidades de la red de maternidades de ASSE o los prestadores privados que tenemos en el interior que complementan el servicio con la institución".



Consultado sobre si no era un embarazo de riesgo Briozzo respondió: "No, para nada".



En tal sentido, indicó que "lo que hubo fue una imagen ecográfica que no se corroboró en la ecografía que se hizo acá". Allí explicó que las imágenes ecográficas "dependen del aparato y fundamentalmente de la persona que lo analiza", y agregó que "cuando ese resultado que se hizo en Melo se repitió acá no se vio lo mismo, sí se vio que tenía poco líquido amniótico, cosa que ocurre muy frecuentemente en las 41 semanas y se indicó la interrupción del embarazo, pero se indicó porque era un embarazo en vía de prolongación, como es la norma nacional aprobada por el MSP".



Consultado sobre por qué el ginecólogo ordenó el traslado a Montevideo y no a otra repartición, Medina en un principio respondió que "lo que hace el ginecólogo es un pase a consulta en el único servicio que estaría funcionando un 31 (de diciembre) y un 1° (de enero) en el Hospital Pereira Rossell que sería la puerta, pero aparentemente no es una derivación ni un traslado, ni siquiera pasando por el Pereira Rossell en ese caso".



Frente a la repregunta de por qué resolvió este traslado el ginecólogo, dijo: "No lo tenemos (el porqué). Es una decisión del profesional, que sin duda en la investigación administrativa se va a llegar a esa información, pero hay detalles que no los tenemos o que no los podemos brindar hasta tanto no se culmine la investigación".