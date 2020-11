Asqueta: "Aquello del 'quedate en casa', debería proseguir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miguel Asqueta, director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), volvió a insistir como al inicio de la pandemia en la importancia de que las personas se expongan lo menos posible a eventos que puedan desencadenar en contagios de coronavirus. "El mensaje importante es transmitir a la gente que aquello de 'quedate en casa', siempre y cuando no sea imprescindible que salgas, debería proseguir", indicó.

"Estamos en pandemia y algunas cosas tal vez no se puedan realizar porque aglomeran personas, porque los comportamientos de personas en algunas circunstancias y con algunas actividades son incontrolables. Salvo esas situaciones, es un país que funciona", comentó en diálogo con "Subrayado" (Canal 10).

"Si nosotros no tenemos la necesidad imperiosa de ir a un sitio donde puede haber aglomeración de personas por alguna razón, si no tenemos la necesidad imperiosa de estar aglomerados aún al aire libre, no lo hagamos; porque hoy tenemos la libertad de concurrir a plazas, a parques, ahora va a venir la temporada de playas... No hagamos lo innecesario", agregó.



Asimismo destacó que "con el advenimiento de más técnicas diagnósticas, que son la base y el pilar, y con el efectivo rastreo que son contactos de los infectados, creemos que el control puede mantenerse".

En ese sentido, Asqueta remarcó que el coronavirus en Uruguay "nunca estuvo fuera de control".



"Estamos en una situación muy similar a la de los meses anteriores, una epidemia muy controlada", sostuvo.



"La estadística nos pone en uno de los mejores lugares, pero tenemos que estar alertas", dijo en relación a la situación de los países como Argentina y Brasil, a quienes calificó como "de los peores en el mundo en cuanto al control de la pandemia".