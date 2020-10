Asqueta: "Estamos en un momento de probable inflexión, que no queremos que ocurra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miguel Asqueta, director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), habló este viernes acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en Uruguay y del aumento de casos de la enfermedad registrado en los últimos días. “Es una semana en la que habíamos previsto que podía haber aumento de casos”, dijo, y añadió: “Estamos en un momento que llamamos de probable inflexión, que no queremos que ocurra”.

El jerarca advirtió que “si las cosas no se hacen como se debe, más allá de que existan los protocolos, puede la situación cambiar”.

“Están aumentando los casos. ¿Qué mensaje queremos dar? Si los uruguayos hacemos lo que hay que hacer, hacemos lo que dicen los protocolos, nos distanciamos, usamos las mascarillas permanentemente, nos lavamos las manos, usamos el alcohol en gel, no nos aglomeramos, no fomentamos que haya aglomeraciones familiares, religiosas y demás, no promovemos hacer fiestas clandestinas. En definitiva, si no hacemos nada de esto, que imagino que nadie va a caer muerto para atrás de depresión si no hace una aglomeración, un festejo de cumpleaños, una fiesta. Lo más importante es que no se desestabilice la situación epidemiológica en Uruguay”, enfatizó.

El último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó que se detectaron 21 casos nuevos el jueves y que hay 273 personas enfermas en Uruguay.

Asqueta dijo que el MSP “hace más de un mes” previó que podría ocurrir un incremento de los contagios producto, entre otros, de las pasadas elecciones del 27 de setiembre y también por la situación sanitaria en la frontera seca.

Además, el jerarca fue consultado acerca de las denuncias e imputaciones –en concreto, el jugador de Atenas de San Carlos y el paciente del Hospital Español- a raíz de la violación del confinamiento obligatorio. “También hay conductas individuales altamente inconvenientes. Cuando alguien rompe la cuarentena, para él no es el problema, es para la sociedad en su conjunto”, dijo.

Las palabras de Asqueta fueron este viernes en rueda de prensa tras la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Sobre este punto el jerarca dijo que hubo un “enorme requerimiento” para atender los problemas de salud mental como consecuencia de la pandemia.