Asqueta dijo que nivel de vacunación actual de terceras dosis "no es lo que se quería"

"No es lo que se quería", confesó este viernes el director general de Salud, Miguel Asqueta, sobre el porcentaje alcanzado hasta el momento de vacunados con tercera dosis anticovid. De todas formas, destacó que no puede decir que es un "bajo" nivel dado que hay "más de un millón" de personas que ya la recibieron, y que actualmente representan 31,55% de la población.

En rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), el jerarca señaló: "Tal vez tenemos que comunicar más, transmitir más", y remarcó que "está demostrado que los anticuerpos decaen después de unos meses, entonces sería muy bueno que la gente se diera esa tercera dosis".



Asqueta señaló además que se harán "más campañas públicas para que haya adhesión".

La reflexión de Asqueta va en línea con los dichos del ministro de Salud, Daniel Salinas, hace una semana. "¿Por qué teniendo las capacidades, los medios y la evidencia, no se están agendando más personas para la tercera dosis?", dijo el secretario de Salud.



Asqueta comparó a aquellos que no se vacunaron hasta el momento con quienes deciden fumar. "Es como aquél que opta por libremente por fumar. Que lo haga, ahora donde estemos todos en un lugar cerrado no. Tiene el derecho de hacerlo, que fume, sabe que está demostrado hace 100 años todos los perjuicios que causa a él y al otro. Que lo haga en un lugar abierto y en lo posible, con nosotros en un lugar cerrado no", señaló.