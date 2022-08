Asqueta dijo que hay un posible cuarto caso de viruela del mono y habló de síntomas que se confunden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo este miércoles en rueda de prensa que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está en permanente vigilancia respecto a la viruela del mono y que ahora se está “en la confirmación un probable cuarto caso”.

También indicó que hay unos 40 o 50 casos que estaban en seguimiento y se descartaron. “Cuando la gente escucha sospechoso la inmensa mayoría se descarta. Esta patología se confunde con otras: hay vesículas, lesiones en la piel, hay síntomas en común con otras (aflicciones) como ganglios inflamados, fiebre y demás y pasa como fue al principio de la pandemia”, explicó.



“Hay que darle tranquilidad a la población porque la inmensa mayoría (de los casos) han sido descartados y hoy tenemos dos o tres casos en seguimiento a raíz del último caso confirmado y veremos si en las próximas horas se podría confirmar un cuarto caso o no”, sostuvo.

“Esto no nos alarma porque en la evolución epidemiológica los primeros han sido casos importados y como segundo caso se reportó la pareja. A veces empiezan a ocurrir casos autóctonos”, por eso se reiteran los cuidados ante la enfermedad, destacó Asqueta.

Consumo de alcohol en Noche de la Nostalgia

Consultado respecto al consumo de alcohol en la Noche de la Nostalgia, el director de Salud dijo que hay cifras “preocupantes” respecto a la ingesta de esta sustancia en el país.



“Siempre recomendamos que se sea cauto no solo en el consumo de alcohol, sino en el consumo de cualquiera de las otras sustancias que pueden afectar a las personas en su capacidad cognitiva, (y) en su capacidad para la conducción, que eso trae aparejado muchas veces accidentes de tránsito, siniestros con mortalidad importante, o aún en su vida personal, con aumento de violencia y demás”, señaló Asqueta.



“Nuestra recomendación es permanente, no solo estos días, pero estos días hay que recomendarla aún más”, apuntó.



“Recomendamos que la gente consuma la menor cantidad de alcohol posible”, puntualizó y añadió que en el caso de los menores que consumen "habría que vigilar" dónde se les expende alcohol, dado que esto no está permitido.



“Se recomienda particularmente que aquellas personas que vayan a consumir otro tipo de sustancias, muchas veces las nuevas drogas de síntesis (también conocidas como sintéticas) generan una gran deshidratación y enormes problemas, por lo cual debe beberse abundante agua”, dijo.



“Para el consumo de alcohol particularmente, hay un axioma que si uno va a consumir, que las cantidades sean moderadas, que sean después de una comida, que se intercale en el tiempo y que no haya grandes ingestas en un breve período de tiempo, que es lo que lleva muchas veces a grandes desequilibrios como pérdida de conocimiento y coma alcohólico”, concluyó el director de Salud.