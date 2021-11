Asqueta indicó que se evaluará aumentar el aforo para copas y Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo que es muy probable que se suban los aforos para personas vacunadas en el marco de las finales de las copas Libertadores y Sudamericana. "Esto va a ser un termómetro de lo que puede ocurrir" de cara a enero, cuando se de inicio al Carnaval, dijo.

"Con los uruguayos vacunados en un 75%, con los niños muy probablemente vacunados dentro de un tiempo -lo que va a aumentar el porcentaje-, cumpliendo aforos, cuidándonos con nuestras mascarillas y de más, yo veo un muy buen ambiente para que haya grandes aforos", indicó el jerarca en diálogo con "Siempre Carnaval" (Sport 890).



De esta forma, indicó Asqueta, también de logrará reunir la recaudación suficiente "para que esto se sostenga", expresó. Por otra parte, el director indicó que lo que está ocurriendo actualmente es que se registran algunos brotes en algunas ciudades, pero ninguno de grandes dimensiones.



"Los peores han sido instancias donde un número de no vacunados estuvo en el brote inicial y sobre todo menores que aún no han sido vacunados", expresó.



Con respecto al Carnaval, Asqueta aseguró que le da "más miedo" que un conjunto no tenga todas las personas vacunadas o que no se cuiden, porque pueden resultar contagiados. "Yo creo que se puede ir rumbo a un muy buen Carnaval", aseguró.



"Estoy absolutamente convencido que cuando llegue fin de año o el primer mes del año que viene los aforos van a ser muy importantes", aseguró el jerarca. "Vamos rumbo a olvidarnos de hacer tanto protocolo, de hacer cuidados genéricos y de aplicar el sentido común para ir a un muy buen aforo", agregó.