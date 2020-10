Asqueta aclaró dichos sobre cumpleaños y salones de fiesta y Salinas lo respaldó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miguel Asqueta, director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) aclaró dichos sobre celebraciones y cumpleaños y su posible efecto en los aumentos de casos de COVID-19 que habían molestado a la Cámara Uruguaya de Salones de Fiesta y Eventos. "La referencia era a los eventos no autorizados, que ponen en riesgo la salud de todos", escribió en su cuenta de Twitter.

Ante el aumento de casos positivos de coronavirus, Asqueta declaró el viernes que "no fomentamos que haya aglomeraciones familiares, religiosas y demás, no promovemos hacer fiestas clandestinas. En definitiva, si no hacemos nada de esto, que imagino que nadie va a caer muerto para atrás de depresión si no hace una aglomeración, un festejo de cumpleaños, una fiesta".

Esta situación generó malestar en la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos emitió un comunicado en el que califica de "inoportunas" las declaraciones de Asqueta y expresó que "parece un poco curioso, que siendo usted un profesional de la salud, desconozca los motivos por los cuales una persona puede caer en depresión".

Tras este comunicado, Asqueta pidió disculpas en una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter. "Es comprensible el malestar causado por expresiones mías referidas a fiestas, eventos, etc., que sintieron quienes legítimamente trabajan y viven de ello, y están pasando momentos difíciles. La referencia era a los eventos no autorizados, que ponen en riesgo la salud de todos", escribió.

En otro mensaje agregó: "Organizaciones civiles serias, formales, junto a autoridades de gobierno, trabajamos en soluciones que permitan comenzar progresivamente las actividades, manteniendo el necesario equilibrio entre lo sanitario y lo laboral. A todos, nuestro reconocimiento y disposición al diálogo".

Es comprensible el malestar causado por expresiones mías referidas a fiestas, eventos, etc., que sintieron quienes legítimamente trabajan y viven de ello, y están pasando momentos difíciles. La referencia era a los eventos no autorizados, que ponen en riesgo la salud de todos. — Miguel Asqueta (@MiguelAsqueta) October 11, 2020

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, respondió al pedido de disculpas de Asqueta y le manifestó su apoyo. "Gracias Miguel por tu aporte diario y tu humildad sobria", escribió.