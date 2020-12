Menos asintomáticos, más contagios sin saber el origen y más menores con COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diciembre comenzó con una conferencia del presidente Luis Lacalle Pou anunciando nuevas medidas para controlar la pandemia en el país tras el aumento de casos. En el último informe emitido por el Ministerio de Salud Púbica (MSP), al 11 de diciembre, puede apreciarse el crecimiento exponencial que tuvo el COVID-19 en Uruguay y que llevó a que el 16 de diciembre el presidente comunicara nuevas medidas.

Del 1° de diciembre al 11 de ese mes se contagiaron 3031 personas. Es decir, 275 personas más que en todo el mes de noviembre. ¿Qué cambió de un informe a otro? Los 10 datos que hay que saber para entender cómo cambió el curso de la pandemia en los primeros días de diciembre y que provocó un aumento de las restricciones como el cierre de fronteras.



1) Aumentaron los casos confirmados que no se saben cómo se contagiaron COVID.



Hasta noviembre no se sabía cómo se habían contagiado el 20% de los positivos. En los primeros días de diciembre eso aumentó: se desconoce la causa del contagio en un 27% de los que tienen un test positivo. Además, bajó el contagio por viajes, de 13% de los positivos en noviembre a 10% en diciembre.





2) El 21,36% del personal de salud con COVID no sabe cómo se contagió.



De los 735 casos confirmados al 11 de diciembre, 536 (72,93%) fueron diagnosticados tras contacto con un caso confirmado, 42 (5,71%) por antecedente de viaje a “zona de circulación”. A 157 de los 735 no se les pudo identificar el nexo epidemiológico.



El porcentaje al 30 de noviembre en el área de la salud era: 18,39% contagiados sin nexo confirmado, 74,67% por contacto directo y 6,94% por traslado a zonas donde circula el virus.

3) Otra vez más embarazadas contagiadas.



Ya se había registrado un aumento en el último informe. Hasta el 30 de noviembre eran 45 las uruguayas embarazadas con COVID. En 11 días se contagiaron 21 embarazadas más. El 30% de las mujeres embarazadas que se contagiaron con COVID hasta ahora lo hicieron en los primeros 11 días de diciembre. Según el informe epidemiológico, una de las pacientes requirió ingreso hospitalario en cuidados moderados.

4) Aumentaron los casos pero bajó la letalidad.



La letalidad en noviembre se situaba en el 1,31% de los enfermos pero en los primeros 11 días de diciembre bajó a 0,86%. Si bien siguió aumentando el número de fallecidos, también hubo un aumento exponencial de casos totales y eso explica la baja en el porcentaje de uruguayos contagiados que murió por COVID-19.



La letalidad significa qué tan letal es el virus en los pacientes contagiados. Se calcula cada 100 casos de COVID-19. La mortalidad se estima en función de cuántos fallecidos hay cada 100 mil habitantes.



5) El 10% de los fallecidos no tenía comorbilidades.



El nuevo informe epidemiológico muestra una estabilidad en el porcentaje de fallecidos sin comorbilidades. En noviembre 90% de los fallecidos tenía otra patología (cardíacos, diabetes, hipertensión, obesidad) y en los primeros 11 días de diciembre 91%. La mayoría de los fallecidos hasta el 11 de diciembre era mayor a 65 años. Son el 81% de las víctimas de COVID-19 en nuestro país.

6) Sigue aumentando la cantidad de menores contagiados.



Solo en los primeros 11 días de diciembre se contagió el 30% de todos los menores con COVID en Uruguay. Es decir, 1 de cada 3 uruguayos menores de 15 años que tuvo COVID hasta ahora se lo contagió en los primeros 11 días de diciembre. Por otro lado, la franja de edad con más contagios se mantiene: son los uruguayos de 25 a 34 años



7) Se registró el primer caso de CTI menor de 34 años.



Se trató de una joven de Artigas de 24 años que falleció el 20 de diciembre. También aumentaron las internaciones en CTI. Si bien se mantuvo estable el porcentaje de enfermos que necesitó internación (1,3% de contagiados), de los que fueron internados, más lo hicieron en CTI. En noviembre el 26% de los internados lo hizo en las salas de cuidados intensivos mientras que en los primeros 11 días de diciembre la cifra aumentó a 30%.



8) Más uruguayos mayores de 75 años en CTI.



En 11 días ingresaron al CTI 15 uruguayos mayores de 75 años, cuando entre marzo y noviembre habían ingresado 18 uruguayos con esa edad. Eso significó un aumento del 45% de ingresos al CTI de los uruguayos con más edad.



Del 30 de noviembre al 22 de diciembre se notó un crecimiento de los jóvenes de 25 a 34 años que requirieron ingreso hospitalario. Al momento, ningún menor de 15 años debió ser internado. ¿Cómo cambió el porcentaje de casos confirmados que requirieron ingreso hospitalario según grupo etario?



9) Menos asintomáticos



La cantidad de personas que no tuvieron síntomas disminuyó: a fines de noviembre, el 24,48% de los contagiados fueron asintomáticos; la cifra en diciembre se ubicó en 22,41%.



De acuerdo al informe epidemiológico realizado por el MSP “estos casos asintomáticos corresponden en su mayoría a personas que fueron estudiadas por ser contactos de casos confirmados o en el marco de investigaciones de brote o testeos masivos, por muestreo o por protocolos”.



10) Se mantienen los síntomas frecuentes:



Si se compara ambos informes epidemiológicos, no variaron notoriamente. Al 11 de diciembre los síntomas más frecuentes son tos y rinorrea (33% cada uno) y lo sigue la fiebre (28%) y la odinofafia (24%).



No obstante, el porcentaje de síntomas cambia si se tiene en cuenta los ingresos en cuidados intensivos. El 66% de los internados tienen tos, mientras que el 64% tienen fiebre. El síntoma menos frecuente en los internados en CTI es la rinorrea (27%).