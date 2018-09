Asesora del MSP que no tenía título fue cesada: "Nos sentimos engañados", dijo Quian

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo este mediodía a Subrayado que la asesora en Medicamentos del ministerio, Lourdes Galván Lasarte, fue cesada de su cargo, tras comprobarse que no tenía un título de Licenciada en Economía.

La mujer, que también supo ser directora del Departamento de Medicamentos, firmó resoluciones como Licenciada, aunque no tiene título registrado en la Universidad de la República, según informaciones suministradas a El País por fuentes universitarias.



El presidente Tabaré Vázquez y el ministro Jorge Basso han firmado decretos recientes que la designaban con el título de Licenciada para integrar las direcciones del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca); del Fondo Nacional de Recursos (FNR) o participar en misiones oficiales en representación del MSP.



Quian, que ocupa el cargo de ministro interino, reconoció que Galván Lasarte figura como Licenciada en varias resoluciones del Ministerio de Salud Pública. Para la edición de hoy, dijo a El País que "me imagino que el título lo controlará las autoridades del ministerio. Yo no controlo los títulos de todas las personas que están alrededor mío. Esa es una tarea administrativa".



"Sabe mucho de fármacos", había dicho Quian, quien señaló que trabajaba como consejera en el área de medicamentos.



El caso de Galván se suma a otros como el del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, quien afirmaba ser Licenciado en genética humana; el subdirector técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gustavo Belarra, que no era sociólogo y la hermana del exdirector de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone, que fue contratada como psicóloga pero no había revalidado un título obtenido en el exterior.