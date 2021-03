Caram dijo que en comedor municipal de "el mismo tapabocas lo usan los 50 de la fila"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El intendente de Artigas, Pablo Caram, mostró su preocupación por la situación sanitaria que atraviesa el departamento. Actualmente, se encuentra en zona roja según el índice de Harvard y tiene 186 casos activos de coronavirus. El jerarca se manifestó "conforme" con las medidas adoptadas por el gobierno central, pero reclamó una falta de compromiso de la población. En ese sentido, reconoció que en Artigas hay personas que comparten los tapabocas y otros que "venden" los que da la Intendencia.

"El otro día miraba un comedor municipal, que ha aumentado enormemente la cantidad de comensales, donde había una reja con separación y la gente tiene que ir con su olla para llevarse la comida. Entonces van y el mismo tapabocas lo usan los 50 de la fila. Se hace difícil. Se lo pasan de uno para otro", indicó a "Doble click" (radio Del Sol).

"A veces uno ve filas en casas de créditos o bancos sin tapabocas ni distancia social. Uno queda preocupado", agregó.

Otro de los problemas que identificó Caram es que algunas personas fueron a veranear, tanto dentro de Uruguay como en Brasil los que tienen la doble ciudadanía, y al regreso no hicieron la cuarentena aconsejada por las autoridades. "No hay conciencia suficiente. El tema es que esa gente cuando sale no precisa pasar por migración, entonces no tenés cómo saber si salieron o no salieron", manifestó.

Ayer Marcos Leonardi, director departamental de salud de Artigas, dijo que el 80% de los casos de coronavirus que se registraron en el departamento son como consecuencia de personas que no realizaron la cuarentena recomendada por las autoridades al regreso de las vacaciones.

Consultado Caram por casos de personas que tenían COVID-19 e igual continuaron interactuando socialmente, respondió: "Es otro de los motivos".

El intendente calificó de "irresponsable" estas actitudes y dijo que le generan "rabia e impotencia".

Para intentar frenar el aumento de casos, Caram explicó que decidieron prolongar por 10 días más algunas restricciones para intentar reducir la movilidad. "Los bares y restaurantes cierran a la 1.00 de la mañana, no puede haber aglomeración de 10 personas o más y está suspendida toda actividad social y deportiva", añadió.

Caram también manifestó estar "muy contento" por la decisión del gobierno de enviar el remanente de las dosis de Sinovac a las ciudades con frontera seca. "Si juntás Artigas y Quaraí hoy estamos en un rojo tirando a negro", lamentó.

Caram dijo que hasta ayer llevaban "unas 2.800" personas vacunadas y que a pesar de que en el departamento se comenzó a inocular a un ritmo lento, eso "mejoró bastante". El jerarca coincidió que en muchos casos influyó que la segunda dosis de Sinovac se la tuvieran que dar el jueves o viernes de Semana Santa.

Finalmente, detalló que de los 186 casos activos en el departamento "cuatro son en Bella Unión, ocho en Sequeira y el resto en la ciudad de Artigas".