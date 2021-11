Analizan subsidiar test de COVID-19 para familiares de Salto-Concordia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una jornada distinta que estuvo signada por la emoción de los participantes, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo en Salto para ver en primera fila el primer torneo nacional de Fútbol Inclusivo, que congregó a equipos con personas con síndrome de Down, Autismo y TEA, en el complejo Villa España, ubicado a pocos kilómetros de capital departamental.

Lacalle Pou llegó pasadas las tres de la tarde cuando el cielo plomizo amenazaba volver a ofrecer una intensa lluvia como la que cayó en la madrugada del domingo, pero los nubarrones dieron paso a un tórrido día soleado que el presidente aguantó estoico durante las tres horas en las que estuvo presente en el evento.

Al llegar lo esperaban uruguayos que tienen familiares varados en Argentina, con los cuales conversó previo a su ingreso al complejo de canchas donde se estaba desarrollando el torneo con equipos que llegaron a Salto desde Montevideo, Canelones y Colonia, además del anfitrión. Lacalle fue abordado por familias de Salto que reclaman por la imposibilidad de ver a sus familiares residentes en Concordia (Argentina) dado el costo del PCR para salir y volver al país.



El presidente conversó con los manifestantes y les dijo que no podían evitar costear el test para poder cruzar a través de Salto Grande, pero que le estaba “buscando la vuelta para que los uruguayos varados allá puedan venir con el PCR subsidiado”.



El mandatario ingresó a ver los partidos, aunque parando a cada solicitud de selfies. Y llegó hasta la cancha donde se disputaba un encuentro entre dos equipos, uno de Salto y otro de Canelones, no sin antes dominar la pelota y sentarse luego en las tribunas como un aficionado más para observar el juego junto a los padres de los jugadores.

Primer torneo nacional de Fútbol Inclusivo. Foto: Hugo Lemos

Tras esto vino la premiación, en la que permaneció estoico pese al calor intenso que hubo por momentos. Allí realizó una rueda de prensa, en la que se refirió a varios temas. Entre otros, fue consultado por la ley impulsada por el senador colorado Germán Coutinho para eliminar la veda de alcohol para la instancia electoral del BPS el 28 de noviembre, cuya previa coincide con las finales continentales de fútbol. Lacalle respondió que esa prohibición “es un resabio de otra época y que podrían tender a eliminarse para siempre”.



Consultado sobre la eutanasia, cuya viabilidad legislativa se está comenzando a discutir en Uruguay, Lacalle Pou dijo que en ese tema tenía “opiniones reservadas”. “Tengo algunas cuestiones de tipo filosófico que las mantengo y prefiero no ingresar de lleno en el debate, pero me parece bien que se hable del tema, es muy sensible y complejo”.



Además se refirió a la situación de la frontera. Aseguró que hay un tema sanitario que impone requisitos que no van a ser quitados al corto plazo, aunque pese a todo hay familias que han podido reunirse paulatinamente.

Elecciones argentinas

Por otra parte, el presidente evitó pronunciarse sobre las elecciones parlamentarias que se realizaron ayer en Argentina, ya que -dijo- “no le correspondía” hablar de los procesos electorales de otros países. También evitó expresarse respecto al pedido del senador comunista Oscar Andrade respecto a que él debe liderar un debate sobre la Ley de Urgente Consideración.



El presidente se retiró sobre las seis y cuarto de la tarde hacia el aeropuerto para regresar a Montevideo.