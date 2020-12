Álvaro Villar y Fernando Tomasina definen voto a voto elección del Hospital de Clínicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El neurocirujano Álvaro Villar quedó otra vez segundo. Hace poco más de dos meses entró detrás de Carolina Cosse en la carrera hacia la Intendencia de Montevideo, y ayer se ubicó detrás de Fernando Tomasina en la elección del director del Hospital de Clínicas. La diferencia está en que esta vez tendrá revancha.

El Claustro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República tuvo ayer la primera instancia de votación, en la que Tomasina logró 14 votos; Villar, 12; y Cecilia Hackembruch, seis.

Ninguno de los candidatos alcanzó el apoyo necesario de dos tercios para ser electo en esta oportunidad, por lo que el próximo jueves se repetirá la votación. En esa instancia, los postulantes deberán alcanzar una mayoría simple de 18 votos para ganar. Si no llegan, el Claustro convocará a una tercera y última elección, en la que solo competirán los dos con más respaldo, bajo el régimen de balotaje.



A pesar de quedar en tercer lugar, Hackembruch celebró el resultado. “Me alegra que haya tres candidaturas con tres modelos bastante diferentes para poder mejorar el Clínicas, que es el hospital más importante del país. Estoy contenta por los resultados. Al haber tres sectores o grupos, esos votos tendrán una participación en la conducción del hospital”, dijo quien es la gerenta general del Centro Nacional de Quemados (Cenaque), a El País.



La candidata ha estado en contacto con otro postulante, pero prefirió no revelar su nombre porque sostiene que no se baja aún de la carrera ni tiene definido a quién apoyará en caso de que se genere un posible balotaje entre Villar y Tomasina.

Días de negociaciones.

Tras la votación de ayer, los claustristas, que representan a estudiantes, docentes y egresados empezaron a visualizar posibles escenarios.



La agrupación Médicos por el cambio, que integra en minoría el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), apoyó ayer la candidatura de Hackembruch. El cirujano Rodrigo Perna dijo a El País que el grupo tiene cuatro representantes en el Claustro y analizarán entre hoy y mañana en una reunión por Zoom sus pasos a seguir. El médico agregó que ha estado en contacto con Villar pero eso no implica que vayan a cambiar su voto para apoyarlo.

De todas maneras, al excandidato del FA no le alcanzarían solo esos cuatro votos para llegar a los 18 necesarios, precisaría dos más. Varios claustristas avisoran días de muchas negociaciones y un final no apto para cardíacos.