Alertan por venta fraudulenta de tapabocas N95 usados para combatir el COVID-19

La empresa 3M advirtió que los respiradores N95 y otros productos de protección personal ante el coronavirus están siendo falsificados y vendidos de forma fraudulenta en Uruguay.

"3M no vende directamente ninguno de estos productos en sitios web, ni redes sociales", dijo la empresa además de que señala que los productos con "partes faltantes, olores extraños, válvulas bloqueadas, palabras mal escritas, etc., probablemente no son respiradores auténticos de 3M".



"Desafortunadamente, desde el inicio de la pandemia 3M ha identificado y atendido alertas y denuncias sobre personas que se presentan fraudulentamente como distribuidores de 3M, vendiendo productos de la compañía, ofreciendo productos falsificados como si fuesen 3M o que falsamente afirman fabricar productos de 3M".



La misma situación se ha detectado en Argentina y Chile. La empresa creó en este sentido una página web donde los usuarios y clientes de productos 3M podrán reportar posibles fraudes o productos falsificados.



Para evitar fraudes y falsificaciones, recomiendan adquirir los productos "únicamente a distribuidores autorizados", pero advierten que la mayo parte hoy están siendo entregados a los hospitales de primera línea de respuesta.