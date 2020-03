Alertan venta de alcohol en gel apócrifo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Ardacht, propietario de la Droguería Paysandú, señaló que recibió llamadas de clientes que observaron la reventa ambulante de alcohol en gel con etiquetas de dicho comercio.

En este momento, la Droguería Paysandú raciona sus ventas de alcohol en gel. Las personas deben hacer filas frente al comercio respetando la distancia para no contagiarse del coronavirus.



Según Ardacht, es probable que algunas personas realicen varias veces la “cola” para comprar dicho producto y revenderlo en puestos callejeros. En ocasiones, los vendedores de la droguería identifican a esas personas que ya compraron el alcohol en gel y se niegan a efectuar las ventas.



El comerciante teme que personas inescrupulosas estén vendiendo alcohol en gel falsificando etiquetas.



“Es una presunción que tengo. Varias personas me llamaron a la droguería para explicar que observaron que se vendía alcohol en gel con nuestras etiquetas. Esos productos se vendían en la calle a dos o tres veces más que el precio del mercado”, explicó.



La Droguería Paysandú posee varios locales y es proveedor mayorista de una cadena de farmacias. La venta mayorista también se racionaliza para no desabastecer a ningún cliente, explicó Ardacht.



Al empresario le preocupa que compradores de buena fe se transformen en presas fáciles de personas inescrupulosas y adquieran en la vía pública alcohol en gel con etiquetas falsificadas o adulterado, ya que es muy fácil abrir el recipiente.

“Ese es temor que tenemos. Reitero, estamos recibiendo llamadas de personas allegadas y clientes que nos informan sobre esa situación”, insistió.



Ardacht instó a la población que adquiera el producto en la droguería o en cadenas de farmacias, ya que de esa forma sabrán que este no es adulterado. “Que no compren en la calle”, recomendó.