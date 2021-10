"No es para alarmarnos", dijo científica sobre posible ingreso de nuevas variantes al país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La viróloga, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Institut Pasteur de Montevideo, Pilar Moreno, llamó a la población a no alarmarse ante la posible llegada de nuevas variantes del COVID-19 al país. Además, Moreno recordó la importancia de la vacunación y en cómo esta puede incidir en la evolución de la pandemia dentro de Uruguay.

“Ya sabemos que las variantes están entrando” y que “de los pocos casos que hay la mayoría son Delta”, dijo Moreno en entrevista con Arriba Gente (Canal 10). “Que aparezcan variantes nuevas no es algo raro ni es algo de que preocuparse. De hecho, de todas las variantes que han circulado hoy en día tenemos solo cuatro variantes de preocupación”, señaló. Y, de ellas, agregó, “la que más preocupa es Delta”.



“No es para alarmarnos, es parte de la biología normal del virus y lo que hay que estar es atentos (...) Lo que tenemos que hacer es esperar y no alarmarnos con ese tipo de situaciones”, agregó.

Además, Moreno remarcó que “más allá de las variantes del virus, las vacunas siguen siendo efectivas para las enfermedades graves y las muertes" y agregó que también previene "en menor medida la infección”.



“Probablemente, si uno no está vacunado tiene mucho más chance de infectarse y mucho más chance de desarrollar una enfermedad grave”, dijo.

La científica también remarcó la importancia de seguir respetando los protocolos y las medidas sanitarias. “Lo que no hay que pensar es que la pandemia terminó. Estamos en un buen momento, se están reactivando diferentes actividades que por mucho tiempo estuvieron bastante reprimidas (…) estamos en un momento que podemos hacerlo”, dijo.



Aunque luego explicó que no hay que "perder de foco que la pandemia sigue". "Podemos ver el caso de Colonia que los casos están aumentando”, agregó haciendo referencia al departamento del suroeste del país que triplicó sus casos de COVID-19 en tan solo 12 días.



De todas formas, Moreno dijo que esta situación no era para "dramatizar". “Uruguay está vacunando muy bien, ya tiene más del 70% de la población vacunada con dos dosis. El 30% con tres dosis. Creo que es eso, es seguirnos vacunando y también seguirnos cuidando. Creo que a esta altura todos sabemos qué está bien y qué está mal”, concluyó.