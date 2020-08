Aíslan a más escolares tras un brote de COVID-19 en San José

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los científicos que asesoran a Presidencia lo han repetido hasta el cansancio: los niños se enferman poco y transmiten poco la enfermedad. Sin embargo, el brote de coronavirus en un jardín de infantes en Libertad en San José, no deja de preocupar al gobierno.

En el departamento hay 15 personas que cursan la enfermedad (cinco niños) y 160 están en cuarentena a la espera de los resultados de los hisopados. En su mayoría se trata de niños que asisten al jardín de infantes de Libertad en el que todo comenzó. Allí, la directora enfermó luego de recibir a su hija, una médica de Rivera que viajó con COVID-19.



La situación generó que en las últimas horas las autoridades de Primaria definieran aislar a más escolares por “prevención” luego de realizar la trazabilidad de los casos del jardín de infantes.

Fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informaron a El País que se aisló dos grupos de la escuela N° 49, un grupo de la escuela N° 2, dos niños de la escuela N° 52 y la mitad del grupo de cuatro años del jardín N°113 de Libertad. Además, también se separó de las actividades a tres grupos de la escuela de Puntas de Valdéz.



Ayer, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió al tema en el marco de la celebración de los 184 años del Partido Nacional. “Tenemos que volver a insistir a la gente con que se cuide, porque esto todavía no está terminado y es una batalla que damos”, consideró.

Rezongo de las autoridades.

El caso fue analizado ayer por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de San José, del que participó la directora de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando.

La jerarca transmitió ayer la preocupación del gobierno a las autoridades locales y denunció el incumplimiento de los protocolos sanitarios.



Su mensaje fue calificado como un “rezongo” por algunos participantes de la reunión. Al alcalde de Libertad, Sergio Valverde, por ejemplo, le “cayó mal” dado que si bien “quizás se bajó un poco la guardia”, el MSP nunca notificó sobre ningún incumplimiento de los protocolos en el jardín. “Voy a tratar de defender siempre a mi pueblo”, denunció.



Por otro lado, contó que en Libertad hoy se realizan tareas de fumigación para combatir el virus. “No sé si eso sirve para algo, te da como un impacto social, es hipoclorito, no sé si sirve”, remató.

Foto: Reuters

Rando señaló en conferencia de prensa que se detectaron “algunas actitudes que podrían haberse prevenido o disminuido la extensión del brote”, por ejemplo, fiestas de cumpleaños, reuniones familiares, encuentros entre maestros y padres de los niños del jardín e incluso actividades deportivas en las que no se respetaba el uso de tapabocas.



“Hubo reuniones familiares con un número de personas mayor al recomendado por el MSP, hubo reuniones en la escuela entre maestros y maestros, y padres en los que no se usó de manera correcta ni obligatoria el barbijo”, dijo la jerarca. Añadió que también se detectó una “intensa actividad social no solamente con deportes al aire libre, sino también de contacto que se pide por favor sean lo mínimo posible. Se han hecho actividades en entornos cerrados como reuniones en comedores y reuniones almuerzo sin mascarilla”.

Incluso se refirió a las fiestas de cumpleaños en donde no se suele respetan las recomendaciones sanitarias como mantener una distancia social o utilizar barbijos en ambientes cerrados. “Los cumpleaños los vamos a tener que dejar para celebrar un poco más adelante, yo sé que es muy difícil decir esto con los niños, pero son actividades que de haberse cumplido, probablemente tendríamos una situación poco menos preocupante”, remató.

Rando informó que el gobierno estudia la situación del brote y adelantó que no hay una decisión de cerrar las escuelas dado que “los niños cursan esta enfermedad asintomáticos, salvo excepciones, la mayoría no es como la de los adultos, de todas maneras hay que mantener un nivel de alerta muy alto en el nivel de la población”.



La medida de no cerrar otros centros educativos fue resuelta en consulta con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). De todas maneras, las autoridades siguen caso a caso, dado que preocupa que los niños sean potenciales vectores de contagio del virus a sus padres y abuelos.

Aglomeraciones en Rivera La Jefatura de Policía y la Intendencia de Rivera detectaron aglomeración de personas este fin de semana en la ciudad. El diario brasileño Jornal A Plateia informó ayer que se realizó el denominado operativo “Saturación Frontera 2020” con el objetivo de fiscalizar y evitar la concentración de personas en medio de la pandemia del coronavirus. La intención es evitar la concentración de personas en espacios públicos a consecuencia de la emergencia sanitaria. Al cierre de esta edición, Santana do Livramento volvió a decretar la bandera naranja. En Rivera rige hoy un acuerdo binacional con Brasil en el que se acordó aplicar los mismos tipos de test de coronavirus (PCR) y seguimiento epidemiológico. El convenio se firmó luego de una serie de negociaciones, e incluso, tras un intercambio de llamadas telefónicas entre el presidente Lacalle Pou y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro.