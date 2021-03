Agenda coronavirus: me registré y todavía no recibí confirmación; ¿qué pasa ahora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En menos de una hora los 170.000 cupos que se habilitaron ayer domingo para que las personas entre 18 y 69 años pudieran reservar día y fecha para vacunarse contra el coronavirus en Semana de Turismo se agotaron. Sin embargo, además de esos miles que lograron un lugar, hubo otras 630.000 que quedaron ingresadas pero en "cola", a la espera de que se habiliten nuevas fechas de vacunación.

Entonces, si me agendé y no me llegó el mensaje ¿quedé en "cola"? Según informaron del Ministerio de Salud Pública (MSP) a El País esto no es así, ya que todavía hay personas con cupo que aún no recibieron la notificación, incluso pasado el tiempo de espera indicado por el sistema. Por tanto, todavía les puede llegar un mensaje de texto o un correo electrónico confirmando día y hora.

Por otra parte, el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian, indicó que "en las próximas horas" les irá llegando un mensaje a todas las personas que se registraron, anunciando su estado. "La diferencia ahora en el sistema es que queda en comunicación con la persona, la persona ya ingresó la solicitud y ya puede ir conociendo el estatus de esa solicitud", expresó en diálogo con el programa radial En Perspectiva.

Esto mismo se puede verificar a través de la página web de la cartera, en la sección: "Consulta de estado de solicitud y cancelación", en la que se debe informar fecha de nacimiento y número de cédula.

Satdjian indicó a El País, por otra parte, que la habilitación de horas luego de Semana de Turismo se hará de forma escalonada tal y como se estuvo haciendo desde comienzos de marzo, comenzando por el grupo entre 50 y 69 años y siguiendo por los mayores de 80.

Por tanto, por ejemplo "la persona que ingresó (en la agenda de ayer) y no está en este cupo pero está en la franja 50-70, a esa persona le vamos a asignar un nuevo día en la semana siguiente a la de Turismo", indicó el subsecretario a En Perspectiva.

"A la persona que ingresó su solicitud y no está dentro de la franja de 50-70 ni quedó para Semana de Turismo, a esa la vamos a mantener informada de cuándo vamos a ir abriendo su franja etaria", explicó.

Ayer domingo se conoció el funcionamiento del nuevo sistema de agenda desarrollado por la empresa Genexus. A través de este mecanismo se permite una mayor capacidad de registro y le permite a la persona quedar "en espera" en caso de no haber llegado para los cupos asignados, una novedad respeto al mecanismo del sistema anterior, que despertó críticas de varios usuarios.