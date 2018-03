Acusan al MSP de perder la orientación

El grupo de Médicos Independientes considera que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está perdiendo la orientación, tras las críticas del subsecretario de Salud Jorge Quian contra los abogados que “trafican” con la angustia y el miedo a morir de los pacientes.



En un comunicado, los profesionales señalaron que “la judicialización del sistema es un síntoma de que algo no anda bien. Esto ocurre desde el 2011, es cierto, pero que desde entonces no se haya encontrado solución desde el gobierno, es un signo de que estamos mal rumbeados”. Por otro lado, consideraron que “esta penosa situación está mostrando que algo mucho más grave ocurre, y es la pérdida de orientación para incorporar los avances de la medicina moderna, basada en estándares de calidad aceptables tanto a nivel nacional como internacional”.



En un seminario internacional denominado “Decisiones judiciales, relación médico-paciente y políticas públicas de salud” organizado por el Sanatorio Mautone en Punta del Este, Quian, afirmó que el Estado destinó en 2017 US$ 5.300.000 en medicamentos de alto costo para pacientes que iniciaron recursos de amparo ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo. Esos gastos, advirtió, se realizaron por fuera del presupuesto destinado a la salud que equivale al 9.2% del Producto Bruto Interno (PIB).



El jerarca señaló que los recursos de amparo por medicamentos por fuera del Formulario Terapéutico Médico (FTM) del Plan Integral de Atención en Salud (Pias) aumentan año a año y exponen al MSP a “gastos injustificados” en muchas ocasiones. Mostrando una gráfica, el jerarca explicó que en 2011 fueron ocho los recursos de amparo en reclamo de medicamentos que están por fuera del FTM. En 2012, la cifra trepó a 26 recursos de amparo; en 2013, 70; en 2014, 94; en 2015, 126 y en 2016, 26 casos a raíz de una ordenanza del MSP.



Para los profesionales, “hoy tenemos médicos y medicina desarrollada en un Estado no desarrollado, que se niega a incorporar los avances tecnológicos, a través de su Poder Ejecutivo, debiendo los ciudadanos recurrir penosamente al Poder Judicial, para lograrlo, cuando su vida está amenazada”.



A su vez en un comunicado que será publicado mañana, entienden que “las autoridades nacionales de salud deben saber que el acceso a nuevas prestaciones incluye no solo modernos tratamientos para enfermedades poco prevalentes pero de gran impacto como lo son la hepatitis C, la fibrosis pulmonar y las bombas de insulina”.