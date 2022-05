Acusaciones de “persecución” y "abuso de poder" en el Hospital de Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde hace más de tres años que el personal de enfermería del Hospital de Colonia tiene problemas entre sí. Esas idas y vueltas terminaron con denuncias de persecución y abuso de poder, investigaciones administrativas y también con la separación del cargo de una funcionaria en diciembre de 2021.

La formalización por violencia laboral y abuso es en contra de la actual subdirectora del centro, Mónica Ruela, que ocupa el cargo desde junio de 2020. Quien la realizó es la antigua directora del hospital, Cecilia Badín, que asegura ser víctima de “prácticas inaceptables” que perjudicaron su “dignidad” y vulneraron “gravemente” sus derechos funcionales.



Badín se desempeñó como directora del Hospital de Colonia entre 2015 y 2019, cuando renunció para trabajar en la Red de Atención Primaria (RAP) como licenciada en enfermería. Luego, en febrero de 2020 Badín se presentó a concurso para ser la jefa de enfermería en el hospital departamental. A ese concurso también se presentó Mónica Ruela, también licenciada en enfermería. El resultado del concurso para el cargo en ASSE colocó a Badín primera y, por lo tanto, obtuvo el cargo. Sin embargo, allí se produjo “la primera tranca” de parte de la actual subdirectora, según sostuvo Badín.

“Ella decidió presentarse con su abogado e impugnar el llamado a concurso por considerarlo mal hecho, lo que provocó el enojo del tribunal que había trabajado en condiciones totalmente normales”, indicó Badín en diálogo con El País.



El fallo fue a favor de la exdirectora y no se tomó en cuenta la impugnación de Ruela. A partir de ahí comenzaron las idas y vueltas por la supuesta “persecución”, porque la asunción de Badín como jefa de enfermería coincidió con el nombramiento de Ruela como subdirectora del centro.

La última denuncia es por “abuso de poder, persecución y violencia laboral”.



“Primero me pusieron en un lugar físico espantoso dentro del hospital. Era una oficina demasiado chica considerando que la unidad es la que tiene más funcionarios a cargo”, relató Badín. Según dijo, el lugar que se le asignó en el hospital “no era cómodo” y estaba ubicado en un subsuelo, en donde “no llegaba el internet ni tampoco había muebles”, por lo que tuvo que llevar cosas de su casa. El País intentó comunicarse con Ruela, pero no obtuvo respuesta.



La designación actual de la subdirectora es un cargo político que responde a la dirección de ASSE, tal como sucedió en su momento con Badín durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En este sentido, la enfermera asegura que desde la actual dirección tienen “problemas con su filiación política” y eso explica “el mal relacionamiento” con ella.



Según supo El País, el director del Hospital de Colonia, Gustavo Rodríguez, le presentó a Badín una nota en octubre de 2021 expresándole que había recibido “quejas” de parte del personal de enfermería en su contra. En ese momento se abrió una investigación administrativa en contra de Badín impulsada por el propio directorio y la enfermera decidió “responder” con una denuncia por “abuso de poder, persecución y violencia laboral” en contra de quienes son responsables del Hospital de Colonia.

“Ahí me llama inmediatamente la directora regional y me dicen que como yo denuncié a todo el equipo y dependo jerárquicamente de ellos tengo que apartarme del cargo”, explicó Badín. Por lo tanto, a partir de diciembre de 2021 trabaja en la RAP de Juan Lacaze.



Consultado al respecto, el actual director Gustavo Fernández dijo a El País que debido a la “investigación que está en curso” no considera “pertinente” hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, Fernández explicó que la separación del cargo de Badín es “para cuidarla a ella tanto de su personal subalterno como de la dirección” porque “hay una denuncia hecha de su parte”.



Hasta el momento no se conoce la resolución de la investigación en contra de Badín ni tampoco de la denuncia que hizo contra las autoridades del centro. Además, debido a la normativa de ASSE, la licenciada en enfermería deberá volver a su cargo pasados los 180 días, que en este caso se cumplen en el mes de julio.