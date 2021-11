Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 94% de los accidentes de tránsito son consecuencia de errores humanos, según señaló el experto en seguridad vial Walter Piquinela durante otro encuentro del ciclo Calidad de Vida.

Piquinela explicó que en el marco de las proporciones aceptadas internacionalmente, además del 94% del factor humano, hay un 3% de accidentes por problemas de infraestructura (carreteras en mal estado, mala señalización, entre otras) y un 3% que se debe a fallas mecánicas.

El máster en seguridad también indicó que los errores más frecuentes que predisponen a los conductores a tener siniestros de tránsito son distracciones, demoras en salir, abuso del vehículo y descortesía.



Entre las distracciones Piquinela destacó la importancia de no abusar de la velocidad. "El cartel señalizador es un límite que no debemos pasar, pero no es la velocidad a la que debemos ir, el conductor debe ir como máximo a esa velocidad", aclaró.