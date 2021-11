Aborto: feministas piden la renuncia del presidente de ASSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A raíz de que en las últimas semanas el aborto volvió a estar en la discusión pública, ayer decenas de personas se reunieron frente a Torre Ejecutiva para solicitar el cumplimiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El colectivo Feministas En Defensa De Los Derechos Conquistados solicitó expresamente la renuncia del presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, debido a unas declaraciones hechas por el jerarca días atrás cuando advirtió: “Que no nos pase que estos grupos (a cargo de llevar adelante abortos) actúen de una manera muy automatizada, firmando todos los pases para que se lleve adelante el procedimiento”.

“Estas afirmaciones, entre otras, vuelven a colocar a las mujeres y a los cuerpos gestantes en una situación de vulnerabilidad. Nuevamente la amenaza nos avasalla y pretende marcar un amplio retroceso en la agenda de derechos: nuestros derechos sexuales y reproductivos”, señaló la proclama leída por las voceras del colectivo feminista.



De la manifestación en la Plaza Independencia participaron las dirigentes frenteamplistas Ana Olivera y Graciela Villar. Además, otras organizaciones como Mujer y Salud Uruguay (MYSU) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se adhirieron a la protesta contra los dichos del presidente de ASSE al semanario Búsqueda, donde también sostuvo que “si una mamá quiere respetar y llevar adelante su embarazo, el Estado tiene muchísimos medios para colaborar”.

La presidenta del SMU, Zaida Arteta, escribió en su cuenta de Twitter que el gremio exhorta “a autoridades y a servicios de salud a cumplir cabalmente con los postulados de la ley y no obstaculizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo una vez que han tomado dicha decisión”.



Conflicto.

La polémica se desató a partir de la propuesta para “desestimular abortos” que presentó el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola en una reunión con la dirección de ASSE. La iniciativa llamada “Por venir” busca que un equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo brinde la opción de ponerse en contacto con el Centro de Promoción por la Dignidad Humana (Ceprodih), una organización que trabaja con “mujeres en situación de alto riesgo social”.



Las organizaciones sociales a favor del aborto repudiaron la iniciativa del nacionalista haciendo referencia a que se busca interferir en el proceso de interrupción del embarazo y hacer que la ley se deje de cumplir.



Según dijo a El País el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, “el directorio entendió que el proyecto no era pertinente” y, por lo tanto, se rechazó la propuesta de Iafigliola.

Leonardo Cipriani en conferencia de prensa. Foto: Marcelo Bonjour

“La gerencia general presentó un informe al directorio en el cual se consideraba que el proyecto no era para ASSE y debía presentarse en otro lado como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) u otra institución que no fuera la nuestra”, explicó Henderson.



El jerarca, además, dijo sobre la manifestación de ayer que le llamó la atención que las organizaciones sociales “que tienen un muy buen diálogo con ASSE generalmente” no hayan pedido reuniones con las autoridades “y hayan preferido ir la prensa y hacer una movilización pública al respecto”.



Más allá de la propuesta de Iafigliola y las declaraciones de Cipriani, la manifestación de ayer en contra del gobierno se explica por la denuncia administrativa que está en curso contra una ginecóloga de ASSE a la que se la acusa de haber interferido en un proceso de interrupción del embarazo.

“La nueva referente en Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana es la ginecóloga Gabriela Fischer, que tiene una postura provida y ha dificultado procesos de IVE en reiteradas ocasiones. En ese caso, no cuenta con la objetividad necesaria para tal cargo”, sostuvieron los manifestantes. La presidenta de MYSU, Lilián Abracinskas dijo a El País fue “como poner a un testigo de Jehová a cargo de un banco de sangre”. Consultado al respecto, Henderson señaló que se está llevando a cabo una “investigación del caso a raíz de que tomó estado público”.