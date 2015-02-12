Salto: los basureros volvieron al trabajo

Sobre las 15:00 horas de ayer y después de realizar una concentración en Plaza de los Treinta y Tres Orientales, los trabajadores sindicalizados de recolección de residuos domiciliarios de la Intendencia, que no salieron a trabajar el martes por la noche y ayer en el primer turno, levantaron las medidas de paro y a las 20:00 horas volvieron a sus tareas.

En medio de reproches entre los propios movilizados que hoy llevarán sus planteos a la asamblea extraordinaria convocada por Adeoms, el sindicato municipal salteño.

La plantilla de funcionarios de este sector se vio reforzada con la contratación el pasado martes de 20 nuevos funcionarios para evitar la sobrecarga laboral y suplir las licencias, según argumentó el intendente Manuel Barreiro.

Esa contratación reavivó el conflicto y el paro hasta ayer por parte de un grupo de los recolectores.

Hoy mientras tanto los representantes legales de la Intendencia y de Adeoms concurrirán por este tema a la oficina del Ministerio de Trabajo para negociar un acuerdo a los reclamos de los trabajadores.

En cuanto a la tarea de limpieza que comenzó a desarrollarse a media mañana de ayer, según las autoridades municipales por la tarde se estaba normalizando y en la jornada de hoy estarán todos los recursos humanos y de transportes disponibles para proceder al retiro total de los residuos que se encuentran en la calle.

Acuerdo