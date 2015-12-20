Salió en defensa de su madre en un robo y el rapiñero lo mató

El joven de 22 años intentó quitarle el arma a uno de los tres delincuentes que habían ingresado a robar al comercio de su madre, pero no lo logró y murió a raíz del disparo que recibió.

El viernes, minutos antes de las 22 horas, tres delincuentes ingresaron a un comercio ubicado en Avenida General San Martín y Antillas, en Montevideo, y amenazaron a los presentes con un arma, exigiendo el dinero de la recaudación.

Una de las víctimas fue una mujer de 44 años que atendía el negocio, y junto a ella estaba su hijo, de 22 años.

El joven intentó reducir a uno de los rapiñeros, pero no logró quitarle el arma y el delincuente le disparó. Luego los tres desconocidos escaparon con el poco dinero que lograron conseguir. La mujer no resultó lesionada.

Según informa Jefatura de Policía de Montevideo, el joven herido fue trasladado inmediatamente a un centro de salud de la zona, donde al llegar los médicos constataron que tenía una herida de bala a la altura del cuello y confirmaron su fallecimiento.



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