Salió a sacar basura y fue baleada por rapiñero que había robado en un local

Una mujer de 51 años que trabaja en un comercio de Camino Maldonado y Génova salió un momento del lugar para tirar la basura y se sintió herida. Un delincuente había ingresado a robar a una de sus compañeras y disparó varias veces.

Sobre las 19 horas de este viernes una mujer de 51 años que se encontraba trabajando en un comercio de la zona de Camino Maldonado y Génova, salió a sacar la basura y en un momento se sintió herida en una pierna.

Un móvil policial la trasladó hasta un centro de salud, donde efectivamente le diagnosticaron una herida de bala.

Otra empleada del local dijo a la Policía que cuando su compañera salió un hombre armado ingresó al lugar y le exigió, nervioso, la entrega del dinero.

La mujer le entregó la plata y antes de irse el delincuente tomó como escudo a un hombre que se encontraba en el comercio. Luego disparó varias veces, y una de las detonaciones sería la que habría herido a la mujer que se encontraba afuera.

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