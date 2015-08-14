Robo, persecución y muerte en ruta 5 de Canelones

Dos jóvenes de 16 y 17 años robaron un auto en Canelones, pero fueron seguidos por las víctimas, que dieron aviso a la Policía y se sumaron para atraparlos en la persecución. Tras accidentarse, los adolescentes fueron detenidos: el menor de ellos murió a raíz de las heridas.

Un adolescente de 16 años murió al protagonizar un accidente de tránsito en un auto que había robado junto a otro joven de 17 en Canelones.

Según informó Jefatura de Policía de ese departamento, dos personas llamaron al servicio de emergencia 911 y dijeron que estaban persiguiendo a los delincuentes que les habían robado un auto, por la ruta 5 a la altura del kilómetro 45.

Fue entonces cuando un patrullero salió en búsqueda de los adolescentes y dio con ellos a la altura de Camino el Gigante. Al llegar a Camino Folle los jóvenes perdieron el dominio del auto, despistando y chocando contra una columna.

Intentaron escapar a pie por una zona de campos, pero fueron detenidos.

El menor de los delincuentes presentaba politraumatismos graves, según los médicos que luego lo vieron, y fue trasladado al Hospital de Canelones, donde murió momentos después de ingresar.

Enterada la Justicia ordenó la autopsia y entrega del cuerpo a los familiares del joven, mientras que el otro adolescente fue derivado al INAU. Hoy declara.



murió adolescente de 16 años