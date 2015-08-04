Robó, escapó y chocó: lo detuvieron en el hospital con varias fracturas

El joven de 22 años le arrebató la cartera a una mujer y escapó a toda velocidad en una moto, pero a las dos cuadras chocó con un auto. El delincuente se fracturó unhombro, un brazo, una mano y una pierna.

Un delincuente que le robó la cartera a una mujer de 39 años en la zona de Carrasco Norte y fue procesado con prisión en las últimas horas.

El hombre le arrebató la cartera desde su moto y luego escapó a gran velocidad, pero no llegó muy lejos: a las dos cuadras chocó con un auto. Lastimado, le pidió al conductor del auto que lo llevara hasta algún centro de salud cercano.

Allí, los médicos que lo atendieron le diagnosticaron traumatismo de hombro izquierdo, brazo, mano y pierna con fractura de tibia y peroné.

Agentes policiales llegaron al lugar del accidente y encontraron la cartera robada, que había sido denunciada como tal momentos antes por la víctima del arrebato.

Los policías hicieron una recorrida por los centros de salud de la zona y ubicaron al delincuente. Tiene 22 años y no poseía antecedentes penales.



el hecho ocurrió en carrasco norte