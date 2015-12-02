Robó, cambió su ropa para despistar, pero fue filmado y capturado

Un hombre de 34 años fue detenido por la Policía tras robar en un comercio de La Unión. El delincuente escapó, se cambió de ropa para despistar, pero fue identificado al quedar filmado por las cámaras de seguridad.

Si no puede ver el video haga click aquí.

El Ministerio del Interior difundió un video registrado por las cámaras de vigilancia de la zona de La Unión, gracias a las que se logró detener a un delincuente de 34 años que rapiñó un comercio.

Personal del Centro de Monitoreo de la Unión logró identificar al hombre que luego de cometer el delito se cambió de ropa para "despistar" a la Policía.

Unos minutos después de perseguirlo, el delincuente fue capturado y el comerciante víctima del robo recuperó el dinero que le había hurtado.

El detenido tiene varios antecedentes penales y ahora fue procesado con prisión por un delito de rapiña.



vea el video