Robaron y encerraron a la dueña, a un empleado y al guardia de seguridad

Tres delincuentes sorprendieron al guardia de seguridad y lo obligaron, mediante amenazas con un arma, a entrar a la mueblería que custodiaba. Allí estaba la dueña y un empleado. Luego de robar el dinero de la recaudación escaparon y dejaron encerrados a las víctimas en la oficina del fondo.

Anoche cerca de las 23:30 horas un comerciante se comunicó con la Policía ya que una mueblería cercana, ubicada en Constituyente y Gaboto, seguía con sus puertas abiertas y no vio a nadie dentro, lo que le llamó la atención.

Al llegar, la Policía constató que la dueña del comercio, junto a un empleado y el guardia de seguridad, estaban encerrados en una oficina del lugar. Una vez liberados, las víctimas contaron lo sucedido.

El guardia, de 66 años, estaba en la puerta de la mueblería cuando llegaron los tres rapiñeros, que lo obligaron a ingresar.

Dentro del local estaba la dueña y un empleado. Los amenazaron con un arma de fuego y exigieron el dinero de la recaudación, además del que la mujer tenía en su cartera.

Una vez obtenido el dinero, los delincuentes los dejaron encerrados en la oficina y escaparon.

Jefatura de Policía de Montevideo informó que no hubo lesionados y que el local cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se están analizando las imágenes para identificar a los autores.



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