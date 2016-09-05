Robaron una casa y murió la propietaria sin signos de violencia

La Policía trabaja en un caso de robo en el que la dueña de la casa apareció muerta, pero sin presentar signos de violencia en su cuerpo.

Este lunes la Policía investiga el presunto homicidio de una mujer de 66 años, que fue encontrada sin vida, pero sin signos de violencia en su cuerpo, en uno de los cuartos de su casa ubicada en el barrio Villa Española, según informó Subrayado.

La Policía indicó que se trató de un robo, ya que las puertas de la casa habían sido forzadas y se pudo constatar la falta de objetos en la vivienda.

La casa está ubicada en la calle Serrato casi Apóstoles y tenía la puerta de adelante y la puerta de atrás abiertas en el momento en que llegaron los efectivos, con claros signos de que fueron violentadas para poder ingresar.

En el caso, que se presenta confuso, trabajan los investigadores de la Zona II, según indicó Subrayado. Al momento la justicia aguarda las pericias forenses para terminar de catalogar el caso como un homicidio.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

CASO CONFUSO