Robaron red de cobranzas: se llevaron $ 5 millones y US$ 20.000

Esta mañana dos delincuentes llegaron al local en un auto robado, lo asaltaron y huyeron.

Esta mañana sobre las 8:00 horas dos delincuentes robaron 5 millones de pesos, 20.000 dólares y 40.000 pesos en diferentes monedas extranjeras de una red de cobranza ubicada en 8 de octubre y Smidel, (Curva de Maroñas), informaron a El País fuentes policiales.

Llegaron al local en un auto Volkswagen Bora robado ayer en Villa García en calle Florencia. Tras el robo, escaparon por la calle Villademoros hacia el Sur.

La Policía no descarta que hayan sido tres los ladrones, ya que uno podría haber quedado en el auto esperando a los dos que entraron a robar el local y así hacer más rápida la huida.

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