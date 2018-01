Robaron 73 mil dólares en alhajas a una joyería en pleno centro de Punta del Este

Los propietarios de una joyería de la galería del edificio Apolo de la avenida Gorlero de Punta del Este denunciaron el robo de joyas por unos 73 mil dólares. Entre las alhajas hay un anilllo de brillantes de 6.500 dólares.



El robo ocurrió a las 23:55 del pasado viernes 26 de enero. Los propietarios se encontraban cenando en el segundo piso del local. “Es un local de dos plantas interior de la galería Shopping Center de la avenida Gorlero y la calle 29. Pleno Gorlero en una hora que hay tránsito de gente. Estábamos cenando, terminábamos de cerrar ambas cerraduras, abajo y arriba en la puerta Blindex. Ambas cerraduras las forzaron. No duró más de 20 segundos, con una facilidad y una habilidad increíbles. Lo vimos por las cámaras. Con un destornillador las abren con una facilidad increíble”; dijo Carmen Pastoriza, propietaria del local, en declaraciones a FM Gente.



Las joyas estaban en una caja adentro del local y uno de los delincuentes fue directo a ella. “Únicamente se llevaron las alhajas, ni siquiera tocaron el cajón del dinero”, contó Pastoriza.

“A los colegas comerciantes les digo que tengan cuidado porque nos confiamos en las cerraduras, nos confiamos en las cámaras y es mentira. En realidad están en riesgo nuestra propiedad y nuestra vida. Es el trabajo de toda una vida porque se llevaron 73 mil dólares. Se llevaron el trabajo de muchos años. De ambos. De mi esposo y de mí. Le pido a la gente que se cuide, que cuide las puertas. Que busque la mayor seguridad. No son suficientes las cámaras. No hay vigilancia. Uno está en la calle Gorlero y se da cuenta que faltan policías. Agregaron cámaras pero no hay policías. Y con las nuevas leyes ellos tampoco tienen posibilidad de actuar si no los agarran infraganti”; añadió.

La comerciante sostuvo que, por lo que se puede ver en las cámaras de seguridad, los ladrones "estuvieron varios minutos observando hasta que se despejó el pasillo donde está nuestro local". "Hicieron como que hablaban por teléfono. En un momento (el portero del lugar) se levanta para ir a la calle, desconozco el motivo, ahí aprovecharon la situación para entrar en el local”; señaló Pastoriza.



La comerciante agregó que “en la misma noche robaron a cuatro locales en una cuadra a la redonda”.