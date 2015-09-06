Robaron más de $ 300 mil y U$S 3 mil de una empresa de seguridad

Dos delincuentes llegaron a cara descubierta y armados a la empresa de seguridad y amenazaron a una de las empleadas, Lograron llevarse una caja fuerte, dinero en efectivo y cheques.

Dos delincuentes rapiñaron una empresa de seguridad ubicada en Atlántida, Canelones.

Según informa Jefatura de Policía de Canelones dos delincuentes legaron al negocio, ubicado en las calles Pavimento Secundario y calle A, y uno de ellos entró con la cara descubierta, amenazando una de las empleadas con un arma.

Le exigió la entrega del dinero y logró llevarse una caja fuerte con $220.000 y US$1500, además de varios cheques por el valor de $122.000 y US$1800.

Afuera lo esperaba su compañero en una moto, en la que escaparon.

La Policía investiga la rapiña y cuenta con el registro de la cámara de seguridad del local.



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