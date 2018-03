Encapuchados tomaron de rehén a empleado y robaron el dinero de un local de cambio

En la mañana de hoy miércoles un grupo de delincuentes robó en el local de cambio Varlix ubicado en Montevideo Shopping.



Ocurrió pasadas las 9 horas. Según informa Subrayado, los hombres eran al menos cuatro y estaban fuertemente armados. Fuentes policiales confirmaron a El País que los ladrones llegaron encapuchados y en una camioneta.



Agarraron a un joven empleado del cambio de rehén porque pensaron que tenía la llave del local, pero cuando se dieron cuenta de que no las tenía rompieron a patadas la puerta de vidrio e ingresaron.



Una vez adentro del local ordenaron a los otros empleados que se tiraran al suelo.



Si bien aún no se hizo el arqueo, se estima que lo que se llevaron los ladrones ronda los dos millones de pesos.



A pesar de que hubo tensión debido a que a esa hora ya había gente en la zona, no hubo heridos.



Los delincuentes escaparon en una camioneta que momentos después fue encontrada prendida fuego en la calle Lion, entre Ramón Anador y Leguizamon. La matrícula no correspondía con la camioneta. Allí los esperaba un auto, en el que escaparon.

Además del robo de hoy en Montevideo Shopping, en los últimos tres meses hubo tres casos de robos o intento de robo a remesas: dos concretados y uno fallido.



El último fue el ocurrido el lunes de esta semana en el Nuevocentro Shopping: allí, una banda fuertemente armada robó la remesa de un camión que se encontraba en el estacionamiento del centro comercial. Los delincuentes fugaron con más de seis millones de pesos.