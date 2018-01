Robaron a juveniles de Rampla: se llevaron pelotas, chalecos, camisetas y dos tractores

El complejo de entrenamiento de las divisiones formativas de Rampla Juniors fue desvalijado ayer. Los delincuentes aprovecharon que el casero del lugar se encontraba ausente debido al fallecimiento de su padre y rompieron los candados de dos galpones.



En conversación con El País, la presidenta del club, Isabel Peña, dijo que siente "desazón" por el hecho y lo calificó de "golpe muy bajo", ya que los juveniles comenzaban mañana con la pretemporada.



Peña informó que se llevaron todos los chalecos, camisetas e implementos de entrenamiento, además de 30 pelotas y los dos tractores que se utilizan para trabajar la cancha.

La presidenta del equipo picapiedra cree que el robo no fue casualidad ya que "solo se llevaron las cosas (de entrenamiento) de Rampla". Mencionó que no se constató el ingreso de los delincuentes a la vivienda del casero y que tanto las sillas como la heladera que estaban en los galpones continúan allí. "Fueron directamente a todo lo que pertenecía a los juveniles", acotó.



La dirigente informó a El País que se abrió la cuenta número 83788 en Abitab, bajo el nombre "Rampla lucha por divisiones juveniles", para quein quiera colaborar con el club. "Vamos a ver si se puede conseguir algo para que por lo menos puedan hacer la parte física" en sus primeros días, indicó y añadió que, si bien el tema se discutirá en las próximas horas, no cree que se vaya a suspender el inicio de la pretemporada.