Robaron en el Museo Posta del Chuy

En la madrugada de ayer se produjo un robo en el Museo Posta del Chuy de Cerro Largo. Se llevaron un recado con cabezada de plata y oro y varias placas de bronce, además de provocar serios destrozos y quebrar vidrios.

El Museo Posta del Chuy viene siendo reconstruido y estaba momentáneamente cerrado al público, por lo que todas las valiosas piezas históricas habían sido depositadas en la sala de convenciones.

La directora de Museos de la Intendencia de Cerro Largo, Teresita Pírez, dijo que se habían colocado en esa sala 12 candados para evitar robos, pero no se pudo lograr.

"Rompieron uno de los postigos de la ventana, luego un vidrio de grueso espesor para ingresar y provocar destrozos, robarse varias placas de bronce y una histórica y valiosa montura de cabalgar, que estaba en la pulpería del edificio en reparación", dijo.

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