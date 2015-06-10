Robaron dos locales de cobranza en menos de diez minutos

Dos delincuentes en moto rapiñaron un local de cobranza y se llevaron el dinero. Menos de diez minutos después, dos hombres con una moto de similares características intentaron robar otro local. En Canelones un local de pagos también fue rapiñado: robaron 100 mil pesos.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo, dos hombres llegaron en una moto al local ubicado en avenida Burgues y Alejandro Fiol de Pereda sobre las 18:15 horas de ayer martes.

Uno de ellos ingresó con el casco puesto y amenazó con un arma de fuego a los clientes y empleados que se encontraban en el lugar. Los obligó a tirarse al piso y exigió el dinero de las cajas.

Los trabajadores lograron presionar el botón de pánico en el momento en que el delincuente escapaba junto con su cómplice, que lo esperaba en la moto, por la calle Burgues.

Unos minutos más tarde dos ladrones intentaron robar un local de cobranzas, ubicado en avenida San Martín y Guadalupe.

Según relataron las víctimas a la Policía, los delincuentes llegaron en una moto moto de similares características a la utilizada en el robo anteriormente mencionado.

Una vez más, uno de los hombres ingresó al local y amenazó con un arma a empleados, pero en este caso no pudo robar nada y escapó con su compañero.

La Policía trabaja para aclarar ambos hechos e identificar a los delincuentes.

Robaron 100 mil pesos de un local en Canelones.

Jefatura de Policía de Canelones informó que en las últimas horas fue rapiñado un local de cobranzas ubicado en el kilómetro 3.200 de Camino Andaluz.

Los dos jóvenes llegaron al lugar y amenazaron con un arma a un empleado, logrando robarse unos 100 mil pesos.

Se apoderaron del dinero tras romper la mampara con una maceta y luego escaparon en una moto.

Con los datos aportados por la víctima, la Policia viene realizando diversas actuaciones para detener a los autores del robo.



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