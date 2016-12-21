Robaron cerca de un millón de pesos en un supermercado de Young

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes y el delincuente estuvo cerca de una hora dentro del local mientras extraía todo el dinero recaudado durante el fin de semana.

En Young ocurrió un robo que hasta ahora no ha sido reportado por la Policía.

En la madrugada del lunes, un hombre de complexión gruesa con una media en la cabeza para cubrir su rostro, ingresó al supermercado La Proa, uno de los principales comercios de esa ciudad y que cuenta con unos 30 empleados. Antes de ingresar, el ladrón sabía que la alarma del local estaba desconectada.

“Siempre me llaman a toda hora y por cualquier ruido. Esta vez la alarma no sonó, no se activó ningún sensor. El que entró se tomó todo el tiempo del mundo, estuvo 40 minutos hasta que se hizo del dinero” indicó a El País, Olga Rossano, titular del supermercado ubicado en Ruta 3 y Zeballos. El hecho ocurrió sobre las 3.30 de la mañana.

El monto de lo que se llevó el delincuente asciende a 906 mil pesos. “Era la recaudación de todo un fin de semana que se guarda en el local comercial porque en Young no tenemos buzones del banco para ir depositando el dinero” indicó la mujer.

Sostuvo que con esa plata “pensábamos pagar a proveedores y funcionarios”. El delincuente no tocó más que el dinero.

El jefe de Policía Xavier Galnáres, envió a algunos integrantes del comando para apoyar la investigación de la seccional sexta de Young.“Estamos trabajando sobre una línea de investigación que podría arrojar resultados positivos” indicó el jerarca consultado por El País.



DANIEL ROJAS Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

INSEGURIDADDANIEL ROJAS