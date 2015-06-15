Robaron caballos al ex senador Saravia

El ex senador Jorge Saravia volvió a ser víctima de la delincuencia en su casa de Melilla. "Nos robaron los caballos. Cualquier dato avisar!!! son más que caballos", twitteó ayer la hija del político, Victoria Saravia, quien poco después volvió a hacer uso de la red social para manifestar su indignación: "Quiero mis caballos de vuelta!!! Odio la impunidad de éste país. Son más que caballos", escribió.

Jorge Saravia también hizo sus descargos en la red social del pajarito, aunque cargándole las tintas al ministro del Interior: "Sr. Ministro Bonomi nos coparon, nos robaron 3 veces y ahora los caballos del patio, usted qué hace?"

En diciembre de 2013, tres hombres armados ingresaron en horas de la noche a la casa del entonces senador mientras cenaba con su familia. Los delincuentes, que usaban capuchas, intentaron robar a la familia bajo amenazas. En la casa estaba Saravia, su mujer y su hija, de 25 años.

Realizaron un disparo adentro de la vivienda y Saravia sufrió un corte en la cabeza luego de que uno de los sujetos lo golpeara con el arma, en dos oportunidades.

Silvia Sosa, la mujer de Saravia, relató a El País que el senador logró llegar a un mueble donde guardaba un arma y comenzó a tirotearse con los delincuentes. Finalmente, los ladrones huyeron sin poder llevarse nada.

Jorge Saravia en uno de los caballos robados.

Ocurrió en Melilla, donde fue copado y robado tres veces