Robaron al senador Besozzi horas antes del encuentro con Vázquez

El político preside la Comisión de Seguridad del Partido Nacional y será uno de los asistentes a la reunión con el presidente.

El senador del Partido Nacional, Guillermo Besozzi, se encontró esta madrugada con que un vidrio de su auto estaba roto y le faltaban objetos, informó Montevideo Portal.

"Me dejaron la billetera y una plata de los peajes, pero me llevaron un cuchillito que me lo regaló el "Pato" Mendiondo, el relator de las jineteadas", contó el exintendente de Soriano, explicando que el objeto "tiene mucho valor sentimental".

El propio Besozzi, que preside la Comisión de Seguridad del Senado, fue quien resolvió que se se suspendiese la convocatoria a los ministros Eduardo Bonomi y Eleuterio Fernández Huidobro, por coincidir con la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantendrá con la oposición, para discutir propuestas sobre cómo combatir la inseguridad.

Besozzi será uno de los asistentes a este encuentro, que se realizará a las 18 horas. Por el Partido Nacional lo acompañarán Luis Alberto Heber y Javier García. También estarán presentes Pablo Mieres (Partido Independiente), Eduardo Rubio (Unidad Popular) y Edgardo Novick (Partido de la Concertación).

Guillermo Besozzi, senador del Partido Nacional. Foto: Ariel Colmegna.

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