Robaron a un taxista, escaparon en el auto, chocaron y fueron detenidos

Los dos delincuentes subieron al taxi y minutos después de comenzar el viaje, amenazaron con un cuchillo al trabajador, le exigieron el dinero y lo obligaron a bajar del auto.

Dos hombres fueron detenidos por la Policía tras haber robado a un taximetrista en Ciudad de la Costa. Según informa Jefatura de Policía de Canelones, los dos hombres tomaron el taxi en avenida Giannattasio casi Río de Janeiro y le pidieron al trabajador que los llevara hasta la calle Libertad.

Pero al llegar a la calle Buenos Aires, lo amenazaron con un cuchillo y le pidieron el dinero de la recaudación. Luego lo hicieron bajar del auto y escaparon en él.

La Policía supo momentos después cerca de allí se había producido un siniestro de tránsito. Se trataba del taxi, y por lo que pudieron saber los agentes, el conductor había perdido el dominio del auto, yéndose a la banquina.

Aunque en principio lograron escapar, uno de los ladrones se encontraba lesionado en su casa, donde también se incautó cocaína.

En las próximas horas ambos serán conducidos a declarar ante la Justicia.



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