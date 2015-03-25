Robaron 90 mil pesos de un supermercado de Parque del Plata

La Policía busca a los tres delincuentes queamenazaron y redujeron a los empleados del comercio. Robaron dinero, cheques y tickets alimentación.

Tres hombres armados ingresaron al supermercado ubicado en Mario Ferreira, entre las calles 9 y 10, en Parque del Plata, y redujeron a los empleados.

Jefatura de Policía de Canelones informó que los delincuentes robaron $90.000, además de varios cheques y tickets alimentación.

Luego escaparon en un auto que los esperaba afuera.

Efectivos de la Seccional 24ª de Parque del Plata y del área de Investigaciones del distrito III trabajan para aclarar la rapiña.

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