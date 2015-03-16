Robaron 290 mil pesos a empleados que iban a depositar

Dos empleados de una empresa de transporte de Sauce se dirigían a una sucursal bancaria a realizar un depósito cuando fueron amenazados por dos delincuentes que les robaron el dinero que llevaban.

Personal de la Seccional 6ª de Sauce junto a efectivos del área de investigaciones trabajan para aclarar una rapiña a dos empleados de una empresa de transporte.

Las víctimas fueron una mujer y un hombre, empleados de la empresa ubicada en la calle Carmelo René González casi Coronel Peirán.

Los trabajadores se dirigían a una sucursal bancaria de la zona cuando fueron sorprendidos por dos autos que pararon bruscamente delante de ellos.

Dos hombres bajaron y mediante amenazas con armas de fuego redujeron a la pareja y le robaron unos 290 mil pesos que iban a depositar.

Los delincuentes escaparon y con los datos aportados por las víctimas se montó un operativo con la colaboración de seccionales limítrofes. Hasta el momento no hay novedades de los delincuentes.

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