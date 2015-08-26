Roban huerta en donde la ONG cultiva para cocinar

Varias veces este año desconocidos robaron las verduras de la huerta de la Asociación pro discapacitado de Paysandú (Aprodime). "Los chiquilines plantan y esas verduras se usan para el menú semanal y parte se vende para recaudar fondos", dijo Gabriela Borges, directora de Aprodime.

Desde hace dos años, Aprodime tiene un proyecto de inserción laboral, que consiste en talleres prácticos de capacitación para los jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, entre ellos jardinería y cocina.

Luego Aprodime va a las empresas a conocer cuáles son sus necesidades y ver cómo preparar al alumno para que ingrese al mercado laboral.

En marzo, una alumna de Aprodime entró a trabajar en un vivero de una forestal sanducera. A medida que van egresando de la organización no gubernamental pueden ingresar más alumnos, ya que ahora la capacidad está colmada.

Aprodime se financia con socios y a través de los convenios del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y BPS.

Aprodime en Paysandú